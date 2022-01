Bruna, la hija de Aitana Sánchez-Gijón cumple 18 años

En casa de Aitana Sánchez-Gijón están de celebración. Bruna Lucadamo, la hija pequeña de la actriz, ya es mayor de edad y su madre no ha querido dejar pasar una fecha tan especial sin felicitarla públicamente.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, BRUNA!

FELICITACIONES Y BUENOS DESEOS



SU FAMILIA LA ADORA

la edad fronteriza entre la adolescencia y la edad adulta,, y se convertía en la protagonista del día en casa y en las redes sociales de su progenitora,: "Hoy mi cachorra cumple dieciocho años. Y yo no puedo sentirme más orgullosa de ella.!", escribía la intérprete junto a una imagen de la joven en la que aparece de lo más alegre con las manos sobre la cara y una gran sonrisa.aunque, al parecer, eso no es lo único que ha heredado de una de las actrices más queridas y admiradas por el público, sino quey ya está empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.Bruna se abre camino como cantante y actriz, mientrasEntre los famosos que han querido desearle lo mejor a la hija de Aitana Sánchez-Gijón están algunos comoque escribe: "¡Qué guapa! Te conocí embarazada de ella, ahí lo dejo", ole envía una cariñosa felicitación: "¡Madre mía, Brunita! Felicidades mil, cariño".ha querido recalcar la belleza de Bruna: "Qué preciosa es", aunque ellas no han sido las únicas. En el post se pueden ver las felicitaciones de, entre muchos otros., por su parte,con una foto en la que aparece de pequeña junto a unas bonitas palabras: "Cómo pasa el tiempo. 18 años de crecimiento y aprendizaje,",, con el que lleva casada más de 20 años.La joven, quién también se dedica al mundo artístico yEl productor musical: "Felices 18, mi adorada hermanita", eran las bonitas palabras que le dedicaba a Bruna.