Kiko Rivera estalla contra su hermana y le deja claro cuál es su lugar

La guerra en el clan Pantoja parece no tener fin. Lo que para Kiko Rivera comenzó siendo un enfrentamiento contra su madre cada vez fue creciendo más y salpicando a más personas de su familia.



Primero fue su prima Anabel, y ahora su hermana Isa a la que el hijo de la tonadillera ha sacado de su vida con cajas destempladas.



LOS HERMANOS NO ACERCAN POSTURAS

ISA NO ES SU FAMILIA

Mientras el entorno de Isabel Pantoja se muestra cada vez más preocupado por el estado anímico de la cantante, la relación entre sus dos hijos pasa por uno de sus momentos más críticos yLejos de solucionar las diferencias que los separande 'El programa de Ana Rosa'en una de sus últimas apariciones televisivas yporque no ha hecho nada malo. Además, en esta ocasión tambiény ha explicado que no entiende la actitud de la joven que ni siquiera se ha molestado en contestar a sus mensajes.Tras estas revelaciones,que ha terminado atacándola sin piedad.s que no dejaba claro a quién iban destinadas sus palabras:, escribía la colaboradora en su cuenta de Instagram.Sin embargo, aunque el mensaje era velado,y contestar a su hermana con un demoledor mensaje.No es ningún secreto que el DJ considera a su mujer y a sus hijos lo más importante de su vida, pero ha decidido dejarlo claro una vez más para aquellos despistados que aún no se hubieran dado cuenta., era el texto que escribía Kiko para dejar claro a su hermana que no la considera parte de su familia., por el momento,en el Puerto de Santa María,a los que ahora considera su única familia y sigue renegando de los Pantoja.