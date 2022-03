Nuevo desencuentro entre Almudena Cid y Christian Gálvez por la mudanza 

Hace unos meses el anuncio de la ruptura entre Christian Gálvez y Almudena Cid pillaba a todos por sorpresa, y aunque entonces parecía que su separación sería cordial y de mutuo acuerdo, el tiempo ha demostrado que las cosas están siendo muy diferentes entre ellos.



Tras once años de matrimonio, la pareja decidía emprender caminos separados y causaba un gran revuelo por la diferente forma en la que ambos afrontaron la misma situación.



Mientras Almudena Cid se mostraba triste y dolida por lo que había ocurrido, Christian comenzaba una nueva relación y daba una nueva oportunidad al amor con su compañera de trabajo, Patricia Pardo, a la que hace unos días publicaba su amor públicamente y con quién ya pasea de la mano con total naturalidad.



Sin embargo, para la ex gimnasta las cosas son muy diferentes y aún está digiriendo todo lo que ha pasado y no entiende la forma de actuar que su ya exmarido tiene con ella tras tantos años justos.



Actualmente, están viviendo unos días de lo más tensos y es que el último episodio de su separación ha dejado descolocados y molestos tanto a Almudena como a su familia.







ALMUDENA CID NO ENTIENDE LA ACTITUD DE SU EX

UN DIVORCIO CON SEPARACIÓN DE BIENES

. La vasca llegó acompañada de sus padres, peropor las cámaras de seguridad de la casa.Los miembros de la familia de la ahora actrizy consideran la actuación del presentador como una provocación.Por su lado,Llegados a este punto, en cualquier momento uno de los entornos de los protagonistas podría empezar a hablar, tal vez de manera pública.vio el pasado fin de semana comotras su separación,y quiso dejar un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales: "S. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado", escribía la ex gimnasta., puesto que contaban con separación de bienes, sin embargo, finalmente habrían llegado a un acuerdo en el queque solicitós;