Almudena Cid y Christian Gálvez estaban planeando convertirse en padres

Hace ya unos meses que Christian Gálvez y Almudena Cid anunciaban su decisión de emprender caminos separados, sin embargo, desde entonces no han dejado de acaparar titulares, ya sea por una u otra razón, y aún siguen haciéndolo.



Nuevas informaciones salen a la luz y otras son desmentidas, especialmente desde el entorno de la ex gimnasta. La madre de Almudena ha salido en su defensa en varias ocasiones, hace unos días cargó duramente contra el presentador de Mediaset y ahora ha dejado al descubierto, a través de sus redes sociales, los planes que, supuestamente, tenía la pareja antes de la separación.





ALMUDENA Y CHRISTIAN PENSABAN EN SER PADRES





ALMUDENA CID YA LO CONFESÓ HACE UN AÑO

La revista 'Semana' ha encontrado, en el queantes de su divorcio.La madre y mayor defensora de Almudena, l, al que dedica unas contundentes palabras."Guarde su insulto machista, y además no es cierto.", escribe la progenitora de la ahora actriz.Aunque Almudena Cid no tuvo entre sus planes ser madre durante muchos años,De hecho, fue ella misma quiénhace un año, justo eLa vasca respondió a varias preguntas durante su visita, y desveló sus intenciones al contestar a la pregunta de uno de los colaboradores que quiso saber cómo se veía Cid en diez años."Encima de un escenario trabajando como actriz y......","Sí que", insistía la ex gimnasta, que siempre había expresado, hasta ese momento, que ser madre no entraba en sus planes.Sin embargo,y todo se vino abajo en, sorprendiendo al mundo del corazón con