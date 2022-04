Ester Expósito responde a los rumores de ruptura con Nico Furtado 

Ester Expósito y Nico Furtado hicieron pública su relación hace unos meses, sin embargo, hace ya unos días que los rumores sobre una posible ruptura sobrevolaban a la pareja, e incluso varios medios argentinos llegaron a asegurar que ambos habían emprendido caminos separados y achacaban la causa del fin de la relación a las respectivas carreras de ambos.



Los dos actores se encuentran en uno de los puntos más altos de sus respectivas carreras y según algunos medios esto evitaría que se vieran todo lo que quisieran, por lo que habrían decidido romper.



Aunque no había ninguna prueba que evidenciase el fin de la relación, las especulaciones no hicieron más que aumentar tras descubrir que Furtado había borrado todo rastro de Ester en sus redes sociales, un gesto que hizo saltar todas las alarmas.



"Borró de Instagram la publicación con la que había confirmado su relación con Ester", decía el periodista Rodrigo Lussich, del programa 'Socios del espectáculo' de Argentina, como evidencia de un posible final del romance.



Sin embargo, ahora sabemos que la ruptura no puede estar más lejos de la realidad gracias a una publicación que la conocida actriz ha subido a los 'stories' de Instagram.





ESTER EXPÓSITO SALE AL PASO DE LAS ESPECULACIONES

El Marginal 5 estrena el 4 de mayo!!! Todo lo demás es mentira ?? — Nico FURTADO (@Furtado_Nico) April 5, 2022

NICO FURTADO TAMBIÉN RESPONDE A LOS RUMORES

Ha sido la propiaquiéna través de su cuenta de Instagram, dónde suma más de, y zanjar el asunto de una vez por todas.La madrileña, dejando claro que la relación entre ambos está mejor que nunca y que las habladurías en torno a ella están más que equivocadas.Una prueba que refrenda, en la queAunque de una forma mucho más sutil,de nada., aprovechando que la quinta temporada de la ficción en la que participa, 'El Marginal', está a punto de ver la luz en Netflix."'", escribía Nico, dando por zanjado cualquier especulación sobre su situación sentimental.