Rocío Carrasco narra los montajes de Antonio David Flores tras la separación

Telecinco ha emitido este domingo dos nuevos episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En el programa, Rocío Carrasco ha narrado dos importantes momentos de su vida: un duro divorcio y el accidente de coche que casi le costó la vida.



Por un lado, la hija de Rocío Jurado denuncia que el exguardiacivil llevó una estrategia para dejarla como mala madre en televisión. Y es que asegura que Antonio David acordó con un fotógrafo retratarla con cada hombre que estuviera cerca de ella. ¿El objetivo? Publicar que era su pareja y que le estaba siendo infiel para repartirse así las ganancias.





Antonio David Flores y el paparazzi Pablo González, más conocido como 'El calvo', se repartían los beneficios 70 a 30. En esta conversación inédita hasta ahora, 'El Calvo' reconoce el negocio a costa de Rocío Carrasco que siempre negaron tener #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/ZJpqESLgnW — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 4, 2021

Rocío Carrasco: "Mi madre se murió pensando que le iba a tener que pagar mil millones de pesetas por haber defendido a su hija y haber dicho una verdad como un templo de grande" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/aF1mCgyNGG — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 4, 2021

Accidente de coche

Rocío Carrasco, sobre el fatal accidente de coche que sufrió junto a Fidel Albiac: "Mi familia no se lo puso a Fidel. Mis padres no dejaron que estuviera ni 24 horas en observación del hospital. Mi padre le dijo que era mejor que se fuera del hospital" #RocíoVerdad3 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 4, 2021

Sexto capítulo

El miércoles que viene a las 22:00h en @telecincoes hablaremos del episodio más esperado de la serie documental: "Papá me ha dicho que, cuando tú nos acuestas, Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/sWI7e09cFc — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 5, 2021

"Antonio David empezó a construir una historia y para demostrar que yo era mala madre él utilizaba que yo le había los cuernos. No lo hice nunca. Lo debería de haber hecho", destaca Carrasco. Y habiendo anunciado su intención de separarse, Antonio David Flores" a Rocío Carrasco y pillarle con su "supuesto amante", algo que como destaca Carrasco, "nunca ocurrió".Asimismo, según narra Carrasco, tras anunciar su separación de Antonio David Flores, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez se convirtió en la peor pesadilla de Rocío Jurado y su familia, llegando a demandar a la artista por 1.000 millones de pesetas. "Mi madrea Antonio David".En el año 2000, Rocío Carrasco y Fidel Albiac sufrieron un. Mientras a Rocío le indujeron en coma por un traumatismo craneoencefálico su familia "no se lo puso fácil" a Fidel: "Mis padres hacen que lo atendieran mínimamente. Mi madre le dijo que era mejor que se fuera del hospital. Ellos pensaban que no iba salir, le culpan a él". Además, aunque Antonio David Flores ya no era pareja de Rocío "quiso sacar provecho". Así lo cuenta: "Había pactado unas fotos con el paparazzi Pablo González en las que él aparecía llorando por el accidente y retrasaba su visita al hospital porque, sino, ese material no tenía validez: Eso le sirvió para hacer caja".Este miércoles, Telecinco emitirá una nueva entrega del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Rocío Carrasco analizará su relación con sus hijos y destapará que Rocío Flores sufría terrores nocturnos cuando era pequeña, señalando a su padre, Antonio David, como el culpable.