Hasbulla Magomedov, el 'niño' de 19 años que revoluciona las redes sociales

Hasbulla Magomedov es un joven ruso de 19 años que en los últimos meses ha revolucionado las redes sociales. El fenómeno viral de Magomedov se debe a sus características físicas y a su carisma, que muestra en vídeos graciosos que sube a Internet.



Magomedov sufre de acondroplasia, un grupo de enfermedades del crecimiento óseo que impide el cambio normal del cartílago al hueso conocidas como condrodisplasias.



Este trastorno genético, que se puede presentar aunque los padres tengan una estatura promedio, hace su voz, cuerpo y cara sean de niño aunque tenga 19 años.







You can't convince me Hasbulla isn't 40 years old with 2 kids and a mortgage pic.twitter.com/mTqY4ONovq