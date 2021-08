Dani Martín contesta a un comentario homófobo de Arévalo

El cantante Dani Martín no ha querido quedarse callado tras unos comentarios homófobos que el actor Arévalo realizó el pasado viernes día 27 en el programa de Tele5, 'Sálvame Deluxe'.



El humorista y actor Arévalo se sentó el pasado viernes en el programa de la cadena para hablar sobre su vida personal. En un momento de la entrevista realizó unas desafortunadas declaraciones en las que afirmaba que "un hombre de verdad, es un hombre que no es gay".



A raíz de sus polémicas palabras, los tertulianos que estaban presentes le corrigieron y señalaron que su afirmación era retrograda e insultante. Sin embargo, el 'humorista' reafirmó su homofobia diciendo: "Yo no tengo nada en contra, pero vamos a ser realistas".







Arévalo: "Un hombre de verdad es un hombre que no es gay"



La única verdad aquí es que eres un homófobo con todas las letras. pic.twitter.com/VLDTqStpcU — Pablo Sarrión López (@PabloSarrion) August 28, 2021

Acabo de vomitar, después de ver las declaraciones de un señor llamado Arevalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a vomitar ?? — Dani Martín (@_danielmartin_) August 28, 2021

Mas gente como él, por favor https://t.co/hICXWxNyLC — ???????Albert ??????? (@93_Albert_93) August 29, 2021

Ante las criticas de sus compañeros, Arévalo no calló y continuó con otras desafortunadas declaraciones: ¿Qué es un travesti? Vestido de mujer, con tetas y con el pilón€ ¿Pero eso qué es? ¿Es un hombre sorpresa o una mujer sorpresa?Las palabras del individuo no hicieron ninguna gracia en las redes sociales donde fue tachado de homófobo y en donde algunos usuarios pidieron que sepor mostrar públicamente un discurso de odio.No fueron únicamente los usuarios anónimos de las redes quienes criticaron al invitado de 'Sálvame', las declaraciones de Arévalo también llegaron al mundo de la música.quiso mostrar su rechazo en su cuenta de Twitter."Acabo de vomitar después de ver las declaraciones de un señor llamado Arévalo, lo de señor lo digo por respeto, os dejo que voy a volver a", publicó el exlíder de 'El Canto del Loco'.Las redes sociales no tardaron en mostrar apoyo a las palabras del cantante.