Ibai Llanos hará un directo benéfico para los afectados de La Palma

Después de mucha insistencia entre sus seguidores y de cientos de peticiones de tuiteros, el conocido youtuber Ibai Llanos hará un directo junto al periodista deportivo Siro López, cuyos beneficios irán destinados a ayudar a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma.



El bilbaíno lo ha anunciado en un streaming de la tarde de este miércoles. Ha comenzado el directo mandando "mucho ánimo y mucha fuerza para toda la gente de La Palma". "Ya sabéis que en España están teniendo que evacuar a muchas personas y están teniendo que irse de sus casas", ha comentado a sus viewers.



Ha sido entonces cuando ha desvelado que el también streamer y periodista deportivo Siro López, con quien ha colaborado en alguna ocasión, se encontraba barajando la posibilidad de realizar un directo benéfico. "He hablado con Siro y a lo mejor empieza un directo benéfico,y yo me sumo a él", ha afirmado.





LO HEMOS CONSEGUIDO @IbaiLlanos y @sirolopez harán un directo en twitch benefico para los afectados de La Palma por el volcán.



Muchísimas gracias, de corazón

Asimismo, Ibai ha pedido a su audiencia que tenga "cuidado" para no caer en estafas: "No os comáis un fake, mirad que sean teléfonos oficiales".Ibai ha confesado que esta situación le ha "pillado de improvisto, no sabíamos que iba a entrar en erupción un volcán", ha añadido. "Espero que estéis todos bien".