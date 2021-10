El periodista Jesús Mariñas ha hecho público que padece cáncer de vejiga

El veterano periodista del corazón Jesús Mariñas ha hecho público a través de una entrevista para la revista Diez minutos que padece cáncer de vejiga. A sus 79 años y retirado desde hace un tiempo de la vida pública, Mariñas contó que le comunicaron el diagnóstico hace dos meses. Como suele ser habitual en estos casos, recibió la noticia con miedo e incertidumbre, pero pasados esos primeros momentos, se sobrepuso y anunció que va a luchar. "Lo voy a superar" afirmó con energía. "Hay que admitirlo y hay que luchar".

Reconoció sus temores en un sincero ejercicio de autoconocimiento. "A mí, decir que tengo cáncer es como decir que voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad. Me asusta la palabra cáncer", explica. "Creo que eso le ocurra, sobre todo , a la gente de mi generación", admite.

No esta solo para afrontar esta dura fase de su vida. Junto a él se encuentra, hombro con hombro, su marido, Elio Valderrrama, con el que lleva alrededor de 30 años. Un pilar fundamental de su día a día, dice Mariñas de él que le ha enseñado "a ser más comprensivo, a entender mejor a la gente" y a cabrearse "menos" por las cosas. "Yo soy muy impulsivo y no es bueno. Gracias a Elio he aprendido a contenerme", dice.