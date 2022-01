Pilar Rubio abandona su color moreno de pelo para ir a juego con su apellido

Lo llevaba en su apellido pero no en su melena, pero eso acaba de cambiar. El pelo de Pilar Rubio ya no es moreno como hasta ahora, tal y como ha mostrado la colaboradora de El Hormiguero en Instagram, en una publicación que ha sumado más de 150.000 likes en menos de un día.



"Año nuevo, color nuevo. Ahora sí que voy a juego con mi apellido", ha escrito Rubio acompañando a las fotos de su cambio de look. Una transformación que ha gustado a sus seguidores, muchos de ellos famosos, como su marido, Sergio Ramos, o Sofía Suescun, Nuria Roca, Naty Abascal, Sara Carbonero, Ana Milán, Patricia Conde, Marta Hazas, Miki Nadal y Aless Gibaja, entre muchos otros.





La madrileña, de 43 años, sólo se ha cambiado el color, porque, aunque ahora con un ondulado diferente. Ha abandonado así el castaño oscuro que le ha acompañado siempre por una tonalidad Dark vanilla, según ha contado en Instagram.