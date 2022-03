La frívola propuesta de Carmen Lomana para frenar la despoblación

Carmen Lomana habla de todo. No es que sea una experta en todos los temas, sino que le preguntan de cualquier cosa y no tiene problema en responder. La cuestión es que cuando no tiene mucha idea de aquello de lo que se habla se nota y acaba ofreciendo argumentos extraños, simples o desconcertantes. Y le ha sucedido al hablar de la conocida como España vaciada.

Pasó este fin de semana en el programa de la cadena Cope Fin de semana, presentado por Cristina López Schlichting y en el que tiene una sección propia llamada El Consultorio de Carmen Lomana, en la que los oyentes le realizan preguntas de temática variada para que la empresaria leonesa dé su opinión. Un hombre quiso saber cómo resolvería ella el problema de la creciente despoblación en numerosas zonas de España, y por supuesto Lomana, de 73 años, propuso soluciones.

Comenzó con las fáciles: "Dar subvenciones" y "muchísimas más ayudas para el campo", con la idea de hacerlo atractivo. "Hay que dar facilidades a la gente que vaya a vivir a esas zonas, en las que hay veces que hay casas maravillosas que están en ruinas".

Siguió con otros argumentos lógicos, como "que tengan escuelas y que haya maestros que vayan a vivir allí", sin olvidarse de las nuevas tecnologías: "Hay que hacer pueblos confortables, que el wifi llegue a todos los rincones de España, porque se puede vivir bien en el campo, teletrabajando". Además, como si fuera una experta en la materia, añadió: "Ahora hay muchos adelantos para trabajar en el campo".

Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue que Lomana terminó animando a la gente a irse a vivir a los pueblos con unas razones menos convencionales: "Trabajar en el campo es sanísimo, no tienen que ir al gimnasio. Directamente salen a trabajar y hacen un ejercicio al sol que es muy bueno porque fija la vitamina D". Es lo que tiene saber de todo.