Vanesa Romero ('La que se avecina') sufre una dura secuela a causa de la covid

La covid-19 ataca a cada persona de forma diferente. Algunos superan la enfermedad sin enterarse, otros con algunos síntomas, otros lo pasan realmente mal y a no pocos le quedan incluso secuelas para un largo tiempo. Este último es el caso de Vanesa Romero. La actriz de La que se avecina ha relatado en una entrevista a la revista Lecturas las duras consecuencias quele ha dejado el coronavirus en su cuerpo.

Hace ya dos años que la actriz alicantina se contagió de covid, cuando la pandemia acababa de comenzar, pero aún sigue sin poder olvidarse de la enfermedad. Romero sufre anorexia muscular, una patología poco común y que lo que hace es debilitar el músculo. "Llega a tal punto que es como si se hubiera olvidado de trabajar", explica, y afirma que incluso ha sufrido muchísimas contracturas pese a no estar realizando ejercicio físico.

Esas secuelas le han durado un año y medio. "Y a fecha de hoy tengo puntualmente recordatorios", asegura. "Yo antes estaba fenomenal, pero el bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó a lo físico", explica. Y no sólo a lo físico, sino también a lo mental. "No saber lo que me pasaba al principio me ha llevado a pedir ayuda psicológica", admite Vanesa Romero, de 43 años.

La anorexia muscular es una patología que provoca una debilidad progresiva y y una pérdida de masa muscular, lo que puede llevar a tener dificultades para levantarse, para correr, pérdida de fuerza muscular, fatiga o dolor y rigidez muscular.