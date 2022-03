Kiko Rivera contrata a un doble para un concierto con gresca incluida

Un miembro del equipo de seguridad de Kiko Rivera intentó agredir a una reportera de Telecinco durante un concierto del hijo de Isabel Pantoja en el municipio de Malpartida de Cáceres, según la informado la cadena durante la emisión de su programa Socialité. Además, asistentes al concierto han asegurado que Rivera pagó a un doble, un vecino de la localidad muy parecido a él, para que entrara la puerta por la que esperaban sus fans mientras el Dj accedía al recinto por otra.



La reportera encargada de cubrir la actuación, Giovanna González, ha asegurado que no fue bien recibida y que el equipo de seguridad del evento le llegó a hacer un corte de mangas, pero esto no sería todo, pues ha asegurado haber sufrido un intento de agresión.



"Rivera no logró para nada activar al público" del recinto y que, además, "había fans de Isabel Pantoja que estaban más a favor de ella, por supuesto. Ya desde el primer momento notábamos que incomodábamos a los de seguridad. Nuestra presencia les molestaba. A tan solo cinco minutos de que Kiko pisara el escenario, ya estaban grabándonos y enseñando nuestra imagen al resto de compañeros de seguridad e incluso al representante de Kiko", ha explicado.



"Instantes después vino el momento de las 'peinetas'. ¿A qué se debía? Todavía sigo haciéndome esa pregunta, porque no estábamos haciendo nada extraño. Habíamos grabado, igual que estaba grabando todo el mundo. Ni siquiera pudimos hacer preguntas incómodas porque no tuvimos un encuentro con Kiko. Entró por una puerta distinta", ha reconocido la trabajadora de Mediaset España.





?? Grave altercado en el concierto de Kiko Rivera: intentan agredir a nuestra compañera @Gio_glez #socialité547 pic.twitter.com/vJ7Gv5MWe3 — SOCIALITÉ (@socialitet5) March 27, 2022

Viendo que no podía evitar que la prensa hiciese su trabajo en el espectáculo, el vigilante optó usar un lenguaje de amenaza, según ha narrado Giovanna González: "Después empezaron a avisar al resto de personal de seguridad para que nos tuviese controlados. Incluso echarnos del recinto, pero no tenían argumentos para hacerlo y no fue posible. Luego le dijo a Alejandro (el cámara de 'Socialité') 'a la salida te espero'. Como si tuviésemos cinco años, pero con palabras más adultas".El equipo de seguridad, ha denunciado el programa, quiso pasar a la acción: "Incitaron a unos chavales que había al lado para que me tirasen una copa encima. Les dije que ni se les ocurriese tirarme nada". Al parecer, fue uno de esos jóvenes el que aceptó haber recibido órdenes concretas contra el programa de mediodía. Finalmente, o así lo ha afirmado la periodista, "el propio personal del recinto llamó la atención a este 'segurata'".