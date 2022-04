Denzel Washington se pronuncia sobre la agresión de Will Smith: "Solo queda rezar"

Denzel Washington era uno de los presentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en el momento en el que se produjo la bofetada de Will Smith a Chris Rock, después de que este se burlara de la enfermedad de alopecia de su esposa, Jada Pinkett.



Denzel fue uno de los primeros en acercarse al actor, junto a Bradley Cooper, pero hasta el momento aún no se había pronunciado públicamente sobre el asunto ni había expresado su opinión, sin embargo, este sábado ha querido hacerlo durante un evento sobre liderazgo.





DENZEL WASHINGTON SE PRONUNCIA

Denzel Washington Speaks Publicly About Will Smith Slapping Chris Rock: 'The Only Solution Was Prayer' https://t.co/xdMnUokj4u — People (@people) April 2, 2022

DENZEL Y WILL, GRANDES AMIGOS

", comenzaba confesando el actor al hablar de lo ocurrido durante la gala de los Oscar.", explicaba Washington, "el diablo dice: 'Oh, no, déjalo, que es mi favorito'. Por el contrario,. Y por alguna razón el diablo se apoderó de él esa noche", expuso el intérprete,tras recibir el Oscar a Mejor Actor por 'El método Williams', en el que aprovechó para pedir disculpas a los presentes y al público, y explicó las palabras que le había dicho su compañero en el patio de butacas: "".A pesar de lo ocurrido,, Will Smith, por lo ocurrido hace una semana con Chris Rock, y una de las razones por las que cree que no debe hacerlo, es porque no conoce todos los detalles de la historia entre ambos., pero sé que, la oración, la manera en que lo vi, la forma en que lo veo", concluyó el protagonista de 'El libro de Eli', que, ni revelar más partes de la conversación mantenida entre ambos., el pasado mes de febreroen la que habló, precisamente, de la estrecha relación que le une a Denzel Washington.Will Smithy confesó que ", así que hemos hablado mucho. Él"."Me ha visto a través de los años y", aseguraba el intérprete en la mencionada entrevista, dejando claro que mantiene una gran amistad con Washington.