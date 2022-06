Kim Kardashian destrozó el vestido más icónico de Marilyn Monroe en la gala del MET

Kim Kardashian se ha situado ella sola en medio del ojo del huracán y le va a ser muy difícil salir de ahí.



Ninguna suma de dinero, por muy grande que esta sea, sirve para reparar el daño al patrimonio histórico, y al igual que la sociedad se siente molesta al ver daños provocados a cualquier obra arqueológica o de arte, ahora el mundo está en pie de guerra contra la más famosa de las Kardashian, Kim, que ha destrozado el vestido más icónico de Marilyn Monroe, el que utilizó para cantarle 'Happy Birthday, Mr. President' a John F. Kennedy en el Madison Square Garden, el 19 de mayo de 1962, justo tres meses antes de la muerte de la actriz y un año antes del asesinato del presidente, por empeñarse en lucirlo en la gala del MET celebrada a principios de mayo, y los daños que ha causado al vestido son completamente irreparables.



Así lo ha publicado la colección a la que pertenece el mítico vestido, que ha mostrado las fotos del antes y el después del diseño, donde se pueden apreciar los importantes daños que la empresaria ha hecho al vestido y la deformación del tejido, e incluso le faltan varios diamantes.





