Primavera: siete ideas para la nueva temporada

La primavera está a la vuelta de la esquina, así que es el momento perfecto para ir echando un vistazo a las nuevas colecciones que llegan, cargadas de nuevas ideas con las que dar un aire fresco y renovado al armario.

Blanco sobre blanco. El blanco es un color que favorece, aporta luz en el rostro y tiene cierto efecto rejuvenecedor. Eso, sumado a que combina a la perfección con cualquier otro tono, lo convierte en uno de los favoritos para vestir. Sin embargo, esta primavera las tendencias invitan a elegir un total look en este tono, y ahí viene la dificultad. Para acertar, nada como elegir un conjunto que siente bien y tenga cierto toque actual, por ejemplo con un pantalón de tiro alto y una camisa básica. Otra opción con la que acertar siempre es un jean blanco con un cinturón en tono camel, que rompe la monotonía y resulta muy elegante.

El colorido 'tie-dye'. Los estampados tie-dye siguen siendo una de las tendencias más coloridas del momento. Si el verano pasado llegaron pisando fuerte y recordando la moda de los 90, esta primavera-verano siguen ganando terreno y volverán a intentar colarse en todos los armarios intentado darles ese aire hippy que les caracteriza. Se pueden encontrar sudaderas, camisetas, tops y vestidos con este tipo de estampados.

'Looks' monocromáticos. Vestir de un solo color de la cabeza a los pies causará furor la próxima temporada. Puede parecer sencillo, pero no lo es, porque hay que escoger las prendas con acierto para lograr que el conjunto no resulte demasiado uniforme. Para ello, el primer paso es elegir un color que guste y siente bien, y a partir de ahí hay dos opciones: o bien optar por un conjunto de dos piezas, o bien jugar con prendas y texturas, combinando por ejemplo un jean con una camisa semitransparente, o un pantalón fluido con una camiseta de algodón y una cazadora de cuero...

Transparencias. Es una de las tendencias más sexys del momento, y en este caso también es importante saber cómo llevarla. Después de ver todo tipo de diseños sobre las pasarelas y alfombras rojas, y comprobar cómo hay diseños geniales y otros no tanto, lo que está claro es que si antes se reservaban para looks de noche, ahora también buscan su hueco por el día. En este caso, para acertar sin arriesgar demasiado, lo más sencillo es hacerse con una prenda semitransparente o que simplemente incluya pequeños detalles, o bien combinarla con un top de tirantes debajo, como en esta propuesta de Laura Bernal, que por cierto, también apuesta por el total white.

Cuadros vichy. Cuando llega la primavera muchas mujeres sacan su lado más dulce a la hora de vestir y llenan sus armarios de estampados florales y de cuadros vichy. Este tejido que nació en el siglo XVII en la región francesa de La Provence, y que se utilizaba especialmente para manteles y servilletas, saltó a la fama en 1959 después de que Brigitte Bardot lo luciera en su vestido de novia, en tonos rosa y blanco. Aunque se puede combinar con muchos colores, uno de los favoritos de la temporada es el blanco y negro.

Jeans y más jeans. ¿Qué tienen los pantalones vaqueros para ser los favoritos sea cual sea la estación del año? Su toque informal y su versatilidad sean probablemente las grandes bazas. Este año llega con fuerza el estilo Canadian Tuxedo, es decir, vestir con varias prendas vaqueras. En cuanto a formas, estamos en un momento de tránsito, y después del reinado que vivieron los pitillos, cada vez se ve más variedad en todas las colecciones.

Mix de estampados. El sol y las buenas temperaturas son dos factores que influyen mucho a la hora de vestir. Cada verano las calles se llenan de propuestas coloridas y atrevidas, así que, ¿por qué no unirse a esta tendencia de mezclar estampados la próxima temporada?