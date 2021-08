Greta Thunberg protagoniza la portada de Vogue y carga contra la industria de la moda

Greta Thunberg lleva años luchando contra el cambio climático. Desde que tenía 15 años, la activista se ha mostrado muy activa en la lucha, participando en protestas y actos contra la crisis climática. Ahora, la joven sueca de 18 años ha cargado contra la industria de la moda y sus contribuyentes por perjudicar el medioambiente.



"Si está comprando moda rápida, entonces está contribuyendo a esa industria y alentándolos a expandirse y continuar con su proceso dañino", aseguró. Las declaraciones de Thunberg son aún mas impactantes teniendo en cuenta que se han realizado desde la revista Vogue, la principal publicación de moda mundial.



La entrevista forma parte de la primera edición de Vogue Escandinavia, donde Thunberg protagoniza la portada. En ella, se muestra acariciando un caballo vistiendo ropa que, según aclararon tanto ella como la revista, está elaborada con material reciclado.



