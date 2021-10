Un comercio de pasarela

Sobre la pasarela se vieron prendas tanto para hombre como para mujer, con ese estilo nórdico con el que este comercio se siente tan identificado (plumas, abrigos, amplios volúmenes, prendas unisex€ ) y que encaja muy bien en el gusto navarro. "No es fácil vender moda en Navarra, pero es muy divertido a nivel personal. De todas maneras hay gente que apuesta de verdad por ella y es una maravilla vestirles. De hecho, en Pamplona hay tiendas de moda brutales que funcionan muy bien", apunta.

Celia Iribarren. Lia Carriedo. "Nuestras prendas están claramente vinculadas a una ciudad como Pamplona"

Hace tres años que Celia Iribarren se lanzó a abrir una tienda que responde a la perfección a la moda que busca el público navarro: un diseño de aire sport en el que prima la calidad, el confort y la comodidad: "Es cierto que aquí somos sobrios a la hora de vestir, pero también es cierto que damos mucha importancia a la calidad y a la comodidad, y eso vendemos en Lia Carriedo". No imaginaba Celia que al poco de abrir su tienda el planeta entero se vería inmerso en una pandemia mundial, por lo que tanto ella como Rosa Martín (su mano derecha en la tienda) han sentido una especial ilusión al participar en esta Navarra Fashion Week. "Han sido tiempos duros, con la tienda recién abierta y con toda la pandemia. Por eso estamos encantadas de que se vuelvan poco a poco a hacer eventos como este", aseguran.

Conocedoras de los gustos de los navarros a la hora de vestir, tanto sus prendas como su calzado y sus complementos apuestan por la calidad y la sobriedad: "Muchas veces nos pedís prendas de colores en la tienda€ ¡pero luego no se venden! Solo en verano. Al final en invierno la gente se decanta por los azules marinos, negros, camel o caqui. Como mucho el rojo". En Lia Carriedo se puede encontrar mucho calzado cómodo, ropa de abrigo y jersey de punto de marcas de tanto prestigio como Max Mara, Woolrich o RRD con sus prendas técnicas que mezclan neopreno con plumón natural. Aunque de momento solo han subido a pasarela pendas de mujer, en este comercio convive la moda hombre y de mujer.

Carmen Garín y Jesús Martínez. Cristal y Tierra "La palabra que ha definido este desfile es ilusión. Y es algo que nos hace mucha falta a todos"

Carmen Garín y Jesús Martínez llevan 39 años al frente de dos de las tiendas más míticas de Pamplona: Cristal (mujer) y Tierra (hombre). Pocos lo dirían después de escuchar las palabras de Carmen, una mujer que habla con la misma ilusión que cuando empezó junto a su marido en el negocio de la moda en la capital navarra hace casi cuatro décadas. "Es que estamos muy ilusionados con nuestra participación en la Navarra Fashion Week. Han sido tiempos muy difíciles para todos y, aunque las cosas siguen estando complicadas, hay personas que económicamente lo están pasando mal y la gente no está tan animada con antes de la pandemia, es el momento de organizar eventos como este que nos den un poco de alegría a todos", declara Carmen.

Aunque únicamente subieron a la pasarela moda de Cristal, su tienda femenina, Tierra es igualmente un establecimiento de referencia en Pamplona en indumentaria masculina, por lo que este matrimonio es un verdadero experto en ropa, tendencias y gustos de los navarros: "Ahora es muy difícil hablar de tendencias porque se lleva todo, así que es perfecto para seguir una de nuestras máximas: no te pongas una tendencia encima porque esté de moda. Hazla tuya y llévala a tu estilo, a tu terreno". Entre algunos de los imprescindibles de este invierno, Carmen nombra los cuadros, el Príncipe de Gales o la pana, "el mejor ejemplo de que la moda es cíclica, ¿quién no tiene una camisa o una prenda de pana vieja guardada en alguna caja?".

Yahaira Iriarte. Victoria Imaz. "Las novias del 2022 quieren estar espectaculares, pero también cómodas para disfrutar de la fiesta con los suyos"

¿Y qué sería de un desfile sin el broche final que supone un vestido de novia? Pues en la Fashion Week Navarra a falta de vestido de novia tuvieron un desfile completo. Y no un show cualquiera. Se trataba de la nueva colección de la firma Victoria Imaz: Moments. "Después de estos tiempos tan raros que hemos pasado yo creo que es nuestro trabajo más especial hasta la fecha", aseguraba Yahaira Iriarte, diseñadora y alma mater de la marca y de la tienda. "Se trata de una colección con muchos vestidos, pero que se basa en prendas atemporales con un punto moderno y referencias de tiempos pasados.

Daniel Munárriz abrió su tienda Nud justo el día que finalizaba el confinamiento, así que no pudo ni siquiera hacer una inauguración en condiciones. "La mía es una tienda pandémica", asegura. Pero ayer se sacó esa espinita: "He querido hacer algo más que un desfile, he querido celebrar y pasármelo bien. Por eso he buscado un espectáculo 360 grados con mucho más que moda: con proyecciones y con baile". Lo del espectáculo lo consiguió (y vaya si lo consiguió) con compañía de baile de Diana Casas incluida; y lo de celebrar también, a juzgar por el