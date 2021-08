El cantante Tony Bennet se retira a los 95 años por problemas de salud

El legendario cantante Tony Bennet ha anunciado que se retira de los escenarios a los 95 años, pero no lo hace por voluntad propia, sino por orden de los médicos que tratan su caso de Alzheimer, del que fue diagnosticado en 2016.

Danny, el hijo y manager del artista, ha dado a conocer la noticia y ha anunciado que el concierto en el Radio City Music Hall de Nueva York, junto a Lady Gaga, ha sido el último. "Ha sido una decisión difícil para nosotros, porque es un cantante capaz. Pero es orden de los médicos y su salud es más importante", ha explicado a Variety.

Sin embargo, todavía tiene previsto la publicación de su nuevo disco de jazz, "Love for Sale", junto a Gaga, que verá la luz en octubre. Su primer sencillo, "I Get a Kick Out of You", se publicó el pasado 3 de agosto, en coincidencia con el 95 cumpleaños de Bennett.

El último gran "crooner" se enteró de su enfermedad durante la grabación del disco, que se alargó durante dos años.

En los últimos conciertos que protagonizó, Tony Bennet se mostró en buena forma y con un registro de voz poco habitual para una persona de su edad. Incluso algunos asistentes se preguntaron si realmente padecía Alzheimer.

Pero su hijo ha afirmado que el problema no es cantar: "El problema es el viaje. Se cansa. Se ha tomado la decisión de que dar conciertos es demasiado para él. No queremos que se caiga en el escenario, por ejemplo, algo tan simple como eso".