Jennifer López descartó 'SloMo', la canción que lleva Chanel a Eurovisión

Eurovisión se acerca. Ya queda lejos el polémico Benidorm Fest, el que decidió, por el voto del jurado de expertos, que fuera Chanel la representante que llevará España a Turín en lugar de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, las que prefería el público,



Y SloMo es el tema que la hispanocubana cantará (y bailará) el 14 de mayo en la ciudad italiana. Una canción pegadiza que generó muchas críticas porque buena parte del público consideraba que la letra sexualizaba a la mujer, justo lo contrario de lo que hacían las otras dos aspirantes, muy reivindicativas.







Chanel, que no tenía ni una canción publicada hasta el Benidorm Fest, recibió un tema compuesto y producido por referentes mundiales de la música. Pero ahora se ha sabido que no se creó pensando en ella, sino en Jennifer López. Así lo ha reconocido el productor de SloMo al diario holandés AD, asegurando que se lo ofreció a la artista puertorriqueña y, al pasar tres meses sin recibir respuesta, buscó a otra aspirante para interpretarlo, y esa fue Chanel Terrero.





???? In an interview with Dutch newspaper AD, producer Arjen Thonen revealed that Chanel's "SloMo" initially was meant for Jennifer Lopez. After 3 months of no response from her team, it was sent to Spain.

Can you hear the J.Lo influence? ??



?? https://t.co/ZgsBsYnuql