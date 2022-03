Reeditan el histórico primer disco de Rick Astley 35 años después de su lanzamiento

BMG relanzará el próximo 6 de mayo en una nueva edición con "caras b" y remezclas del disco "Whenever You Need Somebody", debut de Rick Astley publicado originalmente hace 35 años y del que se vendieron más de 40 millones de copias en todo el mundo gracias a éxitos como "Never Gonna Give You Up".



"Todavía hoy estoy cosechando los beneficios de eso", reconoce en declaraciones recogidas en la nota de prensa su intérprete, que en 1987 saltó a las listas de éxitos de 25 países y que aún hoy mantiene una cuota de seis millones de oyentes en Spotify.





After 35 years, I'm excited to release a remastered edition of my debut album 'Whenever You Need Somebody'. It's out on May 6th, info & pre-order in the link. Who'd have thought! Rick ?? #WYNS2022 https://t.co/L8gGwbghlF pic.twitter.com/4FMIdIzYxO — Rick Astley (@rickastley) March 23, 2022

En conmemoración, se reeditará ahora en formato original y en un set de dos CDs con el álbum original remasterizado en los estudios Abbey Road de Londres, conde los singles originales del álbum, entre los que se incluyen el citado "Never Gonna Give You Up", "Together Forever" o el tema que diera título al álbum.Se incluyen además fotos inéditas de 1987/88, notas de Craig McLean y reflexiones de Astley y dos de los compositores del álbum original, Mike Stock y Pete Waterman (de Stock, Aitken y Waterman).Británico, nacido en Newton-le-Willows en 1966, tras su fulgurante debut publicó otros, desde, que recogía la balada homónima, hasta el más reciente