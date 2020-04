Crean una aplicación de citas para poder ligar a distancia en cuarentena

La aplicación Quarantine Together.

La aplicación Quarantine Together.

EEUU – Quarantine Together es una nueva app que ayudará a sus usuarios a encontrar pareja durante el confinamiento domiciliario debido al coronavirus. El funcionamiento de la aplicación está basado en sencillos mensajes de texto. Todos los días, los usuarios recibirán un mensaje preguntando si se "han lavado las manos". Si la respuesta es afirmativa, el dispositivo se conectará con otra persona con la que podrán mensajearse. Si la llama del amor surge, los tortolitos podrán hacer uso de una sala privada de chat con vídeo. "La gente tiene que quedarse en casa y se sentirá sola", dijo uno de sus creadores, Daniel Ahmadizadeh, a la CNN. "Fue una idea hilarante. Me gustó porque siento que es una oportunidad para establecer una conexión más profunda con alguien antes de conocerlo", prosiguió. Según explicó el informático, los usuarios, hasta establecer una video-conexión privada, solo conocen sus nombres. "No hay rechazos", dijo. "Se trata de poder hablar con otra persona", concluyó.