A la venta en EEUU una casa con minicárcel incorporada en el sótano

En algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, el precio por pie cuadrado de una casa puede superar los 1.000 dólares –un pie cuadrado equivale a 0,093 metros cuadrados–, según el portal inmobiliario Realtor.com. Esa es una de las razones por las que se ha vuelto viral una de las promociones recientemente publicados en este portal. Compartido por la empresa de bienes raíces House of Brokers, ofrece comprar una hermosa casa victoriana en el estado de Misuri por solo 142 dólares por pie cuadrado. La vivienda, cuya historia se remonta a 1875, cuenta con dos pisos, dos dormitorios, una cocina espaciosa y, según el propio anunciante, el representante de House of Brokers Jeffrey Radel, "1,5 baños", ya que la mitad sobrante de estos se ubican en el sótano, que también incluye hasta nueve celdas subterráneas de 2.500 pies cuadrados (232 metros cuadrados en total), con rejas en ventanas y puertas. El autor del texto señala también que las cerraduras en las puertas de las celdas "parecen estar operativas" y que el sótano cuenta con iluminación "en todas partes". "Las posibilidades son increíbles con esta propiedad", agrega. En comentarios para el portal TMZ, el agente inmobiliario aseguró que con esta última frase no estaba animando a nadie a utilizar el sótano como una cárcel privada, sino más bien remodelar el espacio para utilizarlo para fiestas o degustaciones de vino. En el anuncio se explica que en el siglo XIX el lugar solía funcionar como una pequeña cárcel conectada a la casa del entonces alguacil del condado de Howard. Un siglo más tarde, en 2005, el edificio fue sometido a una extensa renovación, estimada en alrededor de 1,5 millones de dólares.