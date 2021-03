Arde una limusina con una novia dentro que iba a su boda en Las Vegas

Una limusina que transportaba a una novia y a su padre a la fiesta nupcial se incendió en plena autovía en la ciudad estadounidense de Las Vegas, informa la cadena KTNV-TV. El conductor paró el coche al instante y todos salieron de allí ilesos. Más tarde, la novia explicó que olió a quemado cuando comenzó a salir humo por debajo del asiento del conductor. Los ocupantes de la limusina fueron recogidos y llevados a la capilla para la boda en otro coche. La causa del incendio no se ha establecido aún.





Limo with bride on way to Las Vegas wedding catches fire. | https://t.co/IyghUy54tI (Video: Kaylee) pic.twitter.com/fe1H8opLM3