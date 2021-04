Una pareja cambia de casa 18 veces en tres años por fobia a las cucarachas

india – Una joven pareja de Bhopal (India) se ha mudado de casa 18 veces en sólo tres años por el terror que le tiene la esposa a las cucarachas. Este miedo, llamado katsaridafobia, condiciona la vida de la mujer. El hombre, ingeniero de software, se percató del terror de su esposa a las cucarachas tras casarse en 2017, cuando ella gritó tras ver una en la cocina y dijo que no volvería a entrar en la habitación. La mujer insistió en mudarse a una casa en la que no hubiera ninguno de estos insectos, por lo que en 2018 fue la primera vez que cambiaron de vivienda. Así hasta en 18 ocasiones en las que se han tenido que mudar por la fobia de la mujer. Han acudido a varios psiquiatras para intentar tratarse, pero ella se niega a recibir los tratamientos. Finalmente, esta katsaridafobia está haciendo mella en su relación, pues él está harto de las constantes mudanzas y se está preparando para pedir el divorcio, mientras que ella considera que su marido no la entiende y está intentando que la declaren enferma mental.