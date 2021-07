Una mujer encuentra a su hijo en Australia, tras haber renunciado a él en el pasado

Los reencuentros siempre son emocionantes, y son muy esperados por las personas cuando llevan mucho tiempo sin verse.



Eso fue lo que vivió Issy Carr. Esta mujer británica de 86 años se reencontró con su hijo tras 66 años separados. La señora asegura que cuando tenía 20 años tuvo al bebé y que inmediatamente fue obligada a darlos en adopción.



La anciana pudo conocer a su hijo en la actualidad gracias a un banco de ADN, que ayuda a localizar familiares lejanos.



Carr explicó a los medios locales la situación en la que renunció a su hijo. Cuenta que eran los años cincuenta y estaba a punto de convertirse en madre soltera, razón suficiente por la que sus padres la obligaron a dar al bebé a otra familia. Asegura que jamás logró perdonarlos.



La mujer recordó aquel fatídico día. "Lo tuve en Melling, el 13 de junio de 1955. Le quise enseguida y le llamé George, pero la enfermera Eccles, encantadora, me dijo que le habían dicho que no podía verle ni cogerle. Se lo llevaron rápidamente y nunca más lo volví a ver", relató.



El reencuentro sucedió por casualidad. La muestra del ADN de la mujer coincidió con la de Kym Carthew.



Carthew, australiana de 43 años, había acudido a ese método para buscar a su padre. Es así como abuela y nieta se encontraron, sin siquiera intentarlo.



Es en ese momento cuando Issy descubrió que su hijo ahora se llamaba Keith y que se había mudado a Australia con su familia adoptiva. Pero faltaba la dirección de su domicilio. Es por eso que nieta y abuela comenzaron a buscar hasta que dieron con la zona.



Kym fue a la dirección junto con su marido. Un hombre los recibió e inmediatamente le hizo una serie de preguntas para determinar si era su padre.



"Al parecer, casi se cae al suelo. Y cuando charlaron un poco más y ella le contó: he encontrado a tu madre", compartió Issy.



Para finalizar con broche de oro, los tres celebraron por videollamada el cumpleaños de Keith. La anciana feliz aseguró "he descubierto que tenemos mucho en común y un sentido del humor similar. Keith es mi viva imagen y su hija es preciosa. Incluso tiene un gato llamado Bonnie, como yo".



A pesar de que pasaron 66 años desde aquel nacimiento, Issy nunca olvidó ni dejo de pensar en su hijo. Tampoco esperaba encontrar a su nieta, y que esta la ayudará en la búsqueda.





This adorable tale is our fave of the week...



A mum forced to give up her newborn baby for adoption 66 years ago has found him on the other side of the world thanks to a DNA search ??



Issy Carr, 86, also discovered she has a long-lost granddaughter! pic.twitter.com/BEfJPjXEZN