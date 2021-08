Chanel, Armani y Dior, los nuevos nombres para bebés en Estados Unidos

En la sociedad seguimos modas en el ámbito de la ropa, en el de la música y ahora también en los nombres. Padres y madres se fijan en lo que es popular en la sociedad para nombrar a sus hijos recién nacidos, ya sea en la música o en los 'celebrities'. Ahora un nuevo fenómeno se ha popularizado, nombrar a bebés recién nacidos con marcas de ropa lujosas.

Según explica la web Smoda, a la hora de nombrar a los recién nacidos, muchas personas apuestan por copiar el nombre de 'celebrities'. Es el caso de Rosalía. El fenómeno de la cantante catalana ha impactado en Estados Unidos hasta el punto que su nombre es el quinto más puesto en el país norteamericano durante el año 2020.

También es notable la influencia de las 'celebrities' Kim Kardashian y Kylie Jenner. Son muchas los estadounidenses que tienen en cuenta los nombres de sus hijos, 'Saint' o 'Stormi'.

Otros padres se suelen inspirar en la música. El ensayo 'Brandy, You're a Fine Name: Popular Music and the Naming of Infant Girls' analiza la relación entre las canciones más escuchadas en la segunda mitad del siglo XX y los nombres de niñas recién nacidas.

Durante los últimos años del siglo XX, el aumento de las Rosannas coincidió en el tiempo con la canción de la banda de rock Toto, 'Rosanna'. De la misma manera pasó con el nombre de Joanna en EEUU. En el momento en el que se publicó la canción 'Joanna' de Kool & the Gang, el nombre de Joanna aumentó en los bebés estadounidenses.

Marcas de lujo

Sin embargo, esta no es la única fuente de inspiración de las familias más modernas. Hay una nueva moda que la gente más joven está siguiendo, la de bautizar a sus hijos e hijas con nombres de marcas y tiendas de lujo, como Chanel o Dior.

El último listado de Social Security Administration, enumera los nombres más populares de Estados Unidos en el último año. El nombre de Dior se ha convertido en el séptimo que más ha crecido, tanto en niños como en niñas.

En la lista, el nombre de Armani se coloca en el puesto 361, mientras que Chanel también avanza posiciones, pasa del 781 al 714 en la lista. Además, en Estados Unidos cada vez más niñas se llaman Zaras (como la tienda de Inditex), que pasa del puesto 238 al 215.

Este fenómeno no pasa únicamente en Estados Unidos. Durante 2020 en España, el Instituto Nacional de Estadística contabilizó 50 mujeres llamadas Dior, 136 Chaneles y 23 Sephoras, como la cadena de cosméticos.