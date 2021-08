Un conductor de BlaBlaCar no deja montarse a una chica porque quería llevar mascarilla

Los viajes en BlaBlaCar se han hecho muy populares en los últimos tiempos ya que es una manera barata de llegar al lugar de destino al compartir los gastos del viaje. De hecho, cada perfil tiene las valoraciones del resto de usuarios para elegir al conductor que más se adapte a tus circunstancias.



Hace unos días, Alicia Muñoz contaba en su Twitter la mala experiencia que ha tenido con uno de los conductores a cuenta de la mascarilla. Alicia, que buscaba viajar de Mérida a Madrid, contactó con un hombre que le contaba que volvía de sus vacaciones e iba a Madrid.



Hasta ahí todo normal. Alicia confirmó su asistencia e incluso reservó el asiento en el coche. Los sorprendente llegó cuando el conductor le dijo que no podía llevar mascarilla durante el viaje.





Me acaban de cancelar un viaje en BlaBlaCar por querer llevar la mascarilla puesta en un sitio cerrado durante más de 3 horas con gente que no conozco de nada. Me dice que lo ha puesto en la descripción del viaje (últ. foto) pero no hay nada de eso. pic.twitter.com/uIw7DzuV4S — Alisia. (@aliciamf99) August 24, 2021

En primer lugar fue el hombre el que le dijo a la chica que él no pensaba utilizar la mascarilla, a lo que ella respondió que no tenía problema. Sin embargo, cuando Alicia manifestó su intención de llevarla puesta, el chófer le respondió queA pesar de que la Ley 2/2021, de 29 de marzodentro del vehículo cuando vayan montadas dos personas no convivientes, el chófer le aseguró a Alicia que le molestaba viajar con alguien que llevase la mascarilla y finalmente canceló el viaje para que la chica no pudiese montar en el coche.La propia plataforma de BlaBlaCar se puso en contacto con Alicia para proporcionarle los datos del usuario, que ahora se encuentra inhabilitado en la aplicación para trasladar a más personas. Además, la chica recibió un gran apoyo en Twitter tras publicar su historia., le comentaba un usuario.