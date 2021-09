Muere al ser atacado por un tiburón toro mientras nadaba borracho

Un hombre de 51 años en estado ebrio fue atacado en una playa de Brasil por un tiburón tras meterse al mar borracho para orinar. Marcelo Rocha Santos había estado bebiendo alcohol y disfrutando con sus amigos cuando decidió entrar al agua de la playa de Piedade, en la ciudad de Jaboatão dos Guararapes para hacer sus necesidades. Segundos después, un tiburón lo atacó.



Según apunta el Daily Mail, el hombre había ignorado todas las señales de precaución -incluida la bandera roja- al entrar al agua. Hacía unas horas que el mar había empezado a agitarse, lo cual indica el aumento de actividad de tiburones en la zona, algo frecuente en estas aguas del Atlántico.



El hombre entró con un amigo hasta que el agua cubrió la cintura. Mientras estaba orinando, un tiburón nadó velozmente hasta él y asestó un ataque en la zona de la ingle que en el acto le mutiló la mano y parte del brazo derecho.



Otros 12 ataques anteriores

La parte superior de la pierna fue destrozada y le produjo una fuerte hemorragia que le quitó la vida en minutos. Los médicos no pudieron hacer nada por su vida y acabó falleciendo en el hospital de Recife, el más cercano a la playa.La señalización alrededor de la playa brasileña advierte a los nadadores de posibles tiburones en la zona., según informa Toronto Sun.Un socorrista estaba de servicio en el momento del ataque, pero no llamó la atención a los nadadores para que regresaran a la orilla porque no se encontraban muy lejos de la orilla.Los funcionarios creen que se trataría de un, pero todavía no se ha determinado. Los ataques de tiburones en Pernambuco, el estado brasileño donde se encuentra la playa, totalizaron 62 en las últimas tres décadas, 25 de los cuales fueron mortales.