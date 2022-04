Regala un trío a su marido por su aniversario y la invitada acaba embarazada

El regalo que una mujer le hizo a su pareja por su aniversario tenía como objetivo que nueve meses después llegara un bebé. Y va a llegar, pero no es suyo, como ella misma ha compartido con sus seguidores en TikTok.



Jesse Demarcob (32 años) le regaló a su pareja, Stephen (35), por su 13º aniversario, un trío con otra mujer para así ponerle a tono y quedarse ella (Jesse) embarazada. Ambos practican el poliamor y comparten su relación en esa red social, con lo que hacer un trío no era novedad para ellos. De hecho, aseguran haberlo probado con unas 100 mujeres en los últimos diez años.



Jesse y Stephen no están legalmente casados y llevan tiempo buscando una mujer con la que compartir su vida, con la que iniciar una relación estable y formar una familia. Ya lo habían intentado en serio con cinco o seis y hasta ahora el amor no había surgido. "Una vez que encontramos a la persona adecuada, evaluamos su vida y nos aseguramos de que encaja en la nuestra y entonces damos el siguiente paso", asegura Jesse.





Tampoco ha surgido con este trío, pero la cuestión es quealgo que no parece preocuparles, sino que hasta lo han celebrado, en un vídeo que supera los 5 millones de reproducciones. "Somos poli. Así que también es su hombre", afirma Jesse. Lo que no se sabe es si compartián la custodia del bebé con ella.