La UPV/EHU crea un chatbot que ayuda a los pacientes a medirse la tensión arterial en casa

Un equipo multidisciplinar de la UPV/EHU ha puesto en marcha TensioBot, un programa informático que envía instrucciones y advertencias a los pacientes, en formato de conversación, vía Telegram, para que puedan tomarse correctamente la tensión arterial en casa.

Según ha destacado la UPV/EHU, se trata de "una herramienta económica con la que los usuarios no tienen que aprender nada nuevo, ya que la sociedad está muy acostumbrada a utilizar la mensajería instantánea". La aplicación ha sido publicada en código abierto.

La hipertensión es una enfermedad crónica que puede provocar graves problemas de salud. Los pacientes con hipertensión arterial deben medirse la tensión en su domicilio, lo cual puede tener algunos inconvenientes, como el olvidarse comprobar o registrar los valores, los errores en la anotación de las cifras, la imposibilidad de notificar inmediatamente al personal sanitario los valores de tensión arterial fuera de rango, etc.

Tres investigadores de la UPV/EHU -Leyre Echeazarra del Departamento de Fisiología, Juanan Pereira del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y Ramón Saracho del Departamento de Medicina- han creado TensioBot, un chatbot o sistema informático capaz de simular conversaciones para ayudar a los pacientes a medir su tensión arterial en casa.

"Se trata de un bot basado en Telegram. Envía a los pacientes recordatorios para comprobar su tensión arterial, consejos sobre buenas prácticas de control, realiza el seguimiento de las mediciones (recoge los datos en gráficos), envía alertas médicas y permite al personal sanitario acceder a la información actualizada de las mediciones", explica el investigador Juanan Pereira.

TensioBot ha sido probado durante dos años, con 112 pacientes (la mitad utilizaron el bot y la otra mitad no). De este modo, se ha constatado que, aunque el grupo del bot mostró resultados similares al grupo que no lo utilizó en cuanto al cumplimiento del programa de comprobación de la tensión arterial, las personas usuarias del bot mostraron mejores resultados en cuanto a conocimientos y habilidades sobre las mejores prácticas para medir la tensión.

Los usuarios, además, han valorado "muy positivamente" el bot, han reseñado su utilidad y facilidad de uso, e incluso han continuado utilizando el bot una vez finalizada la fase de prueba. Los profesionales sanitarios también han dado el visto bueno a la utilidad del bot, ya que pueden tomar los datos automáticamente sin tener que pasarlos manualmente al ordenador.



Mensajería instantánea

Pereira ha señalado que "es una gran ventaja poder utilizar la mensajería instantánea, ya que las personas usuarias (generalmente mayores) no tienen ningún problema en su manejo. Están muy acostumbradas a usar Whatsapp, Telegram, etc. Además, no saben que detrás del chat hay una máquina".

El chat está preparado para su uso en euskera, castellano e inglés y se ha publicado en código abierto para que pueda utilizarse en otros hospitales y programas. Además, en caso de querer utilizarlo en otros idiomas, solo será necesario traducir las cadenas de frases.

Por otro lado, ha añadido, "es un sistema muy barato y eficaz, ya que no hay requiere de ninguna instalación ni producción especial, y ya estamos estudiando posibilidades para otros ámbitos".

En concreto, Ramón Saracho está investigando en su tesis el posible uso de este tipo de aplicaciones en el trabajo diario de los médicos y, de cara al futuro, tienen en mente otras líneas de investigación. "Hoy en día utilizamos texto, pero cada vez se crean más interfaces de voz en todos los idiomas. Además, otra de las líneas de mejora sería conseguir una comunicación automática entre el sistema de medición y el bot, pero debería ser Telegram el que permita la conexión", ha afirmado Pereira.

Asimismo, ha subrayado que este tipo de sistemas pueden ser "muy útiles en la actual situación de pandemia, para no tener que acercarse a los centros de salud, por ejemplo".