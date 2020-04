RTVE estudia recuperar los titulares en euskera

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, asegura que la corporación "siempre ha sido muy respetuosa con las lenguas oficiales del Estado y ha apoyado siempre su inclusión de una manera natural y orgánica". "En ningún caso se rechazan contenidos, al contrario", recalca, y abre la puerta a recuperar los titulares en euskera para los informativos vascos.

Así lo expone en una serie de respuestas a una batería de preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre "la nula presencia de la mayoría de las lenguas españolas, independientemente de su cooficialidad o no" en la radiotelevisión pública.

La coalición --integrada en el grupo Izquierda Confederal: Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem-- pedía explicaciones por la falta de contenidos en cántabro, árabe-darilla de Ceuta, fabla extremeña, portugués de Olivenza, extremeño, gallego, leonés, romaní, aranés, euskera, bereber tamazig de Ceuta y Melilla y valenciano.

En general, como servicio público, TVE garantiza que prioriza en los criterios de selección los proyectos que estén rodados en lenguas oficiales diferentes al castellano, "con especial interés en los que plantean coproducción con televisiones autonómicas". También resalta que hay selecciones europeas donde las piezas reciben más puntos si están en lenguas distintas al castellano.

Tanto en el caso del valenciano como del euskera y el gallego, RTVE destaca que son los idiomas oficiales en la Comunitat, Euskadi y Galicia y, por tanto, los que utiliza habitualmente en su programación territorial. Asegura que realiza "los máximos esfuerzos" para cumplir la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, con la difusión nacional e internacional del castellano y el resto de lenguas como "objetivo esencial".



FALTA DE DOMINIO DEL EUSKERA

En Euskadi, el ente sostiene que "lamentablemente, su uso no alcanza, como en el caso del catalán o el gallego, a todos los ciudadanos de la comunidad". "Muchos lo hablan, pero no tantos pueden hacerlo de forma adecuada en un medio de comunicación", afirma, ya que entre sus trabajadores "el dominio no es suficientemente completo como para emitir la programación en euskera".

Eso sí, RTVE recuerda que hace unos años emitía unos titulares en euskera en los informativos, "algo que se ha planteado recuperar pero que implica un gasto adicional" que abre la puerta a estudiar. "En 2019, apenas el 4,21% de la programación del centro territorial se pudo hacer en ese idioma", apunta, para resaltar que el año pasado participó en 13 películas vascas.

En Galicia, mientras tanto, garantiza que "el 100% de la programación del centro territorial de RNE fue en gallego", con hasta 163 horas en 2019 en televisión, sumado a su participación en siete películas en esta lengua.