'El Conquistador del Caribe': 'tronkoala', trapos sucios y eliminatoria a tres

El 'tronkoala', una de las pruebas de más contacto físico de 'El Conquistador del Caribe', no solo deja a los participantes rebozados en barro, también acaba sacando los trapos sucios de unos y otros. Así ocurrió una vez más con el equipo azul, que se enzarzó en dimes y diretes con Herrantxi y Seleta, dos componentes de sangre caliente, y que a la postre acabó con el equipo mermado una vez más.



Dani, 'El Checo', es el concursante que abandona la aventura en el último episodio. Ha sido el perdedor del duelo en el que han participado un representante de cada equipo después de que el juego del tronkoala fuera declarado nulo ya que nadie consiguió ganarlo. El tronkoala consiste en que los equipos porten un aro hasta un poste hasta en 3 ocasiones y al mismo tiempo eviten que el contrario haga lo propio con el suyo. Los placajes estaban permitidos y las chicas, capitaneadas por Durana, demostraron una vez más que no son el 'sexo débil'. No ganaron pero tampoco perdieron y lograron salvaguardar su posición de privilegio en el campamento rico.



El juego fue declarado nulo al alargarse en el tiempo sin ganador. Los equipos rojo y azul intentaron aliarse contra las chicas, pero finalmente no hubo trato y las verdes vuelven a mostrarse como las favoritas y repiten en el campamento rico, mientras sus rivales se quejan una vez más de favoritismo.



▶?#VÍDEO: Bego ha ganado el duelo a tres contra Oskar y Dani con gran margen. Por tanto, las verdes continúan en el campamento rico y tendrán un premio. Oskar y Dani no terminan el duelo. Queda saber si será eliminado uno de ellos o ambos #conquis9 https://t.co/afQGAqtsQc — El Conquistador (@el_conquis) March 16, 2021

▶?#VÍDEO: Las verdes se han alegrado un montón al ver a Bego volver triunfante del duelo. La alegría se ha intensificado a ver que el premio consistía en hamburguesas con patatas y cerveza #conquis9 https://t.co/QnAF8B0kx9 — El Conquistador (@el_conquis) March 16, 2021

▶?#VÍDEO: El juego del tronkoala ha sido muy duro, y ninguno de los equipos ha ganado. Las verdes han conseguido meter un aro, los azules y los rojos, dos cada equipo #conquis9 https://t.co/kNDa7vkvMI — El Conquistador (@el_conquis) March 15, 2021

Dani no consiguió vencer aen la prueba eliminatoria que consistía en subir con cuerdas a una escalera en plano horizontal y serpentear entre escalones hasta hacerse con un banderín repitiendo el trayecto 3 veces. Precisamente, la representante de lasfue la que logró los tres banderines, y por lo tanto, llevó al. Oskar sufrió bastante y solo consiguió un banderín, pero la organización lo dio por válido como mínimo para sobrevivir en la prueba. El checo, un fan del programa, fue incapaz de serpentear por la escalera y se fue cariacontecido y apesadumbrado de vuelta a casa.Losse quedan en una, con tan solo seis concursantes que afrontan lo que queda de aventura con el ánimo bajo después de haber perdido en cuatro semanas a cinco compañeros.