Diez cosas que (igual) no sabías de... Lander Otaola

1 La suerte. Lleva más de trece años viviendo exclusivamente del mundo de la interpretación en todos sus ámbitos. Nunca ha tenido que recurrir a trabajos alternativos, aunque lo hubiera hecho de haberlo necesitado.

2 Reivindicativo y activo. Es un hombre al que le gusta mucho el cine, como espectador y como actor. Defiende que las películas se exhiban en las salas y ruega al público que vaya a verlas, porque hay muchas en riesgo de cierre.

3 Sueños infantiles. Siempre tuvo claro que lo suyo era estar de cara al público. Su madre le recuerda habitualmente que cuando se le preguntaba siendo un niño qué quería ser, él tenía siempre la misma respuesta: payaso. Se ha quedado en actor, que no es poco.

4 Lector y escritor. Le gustan la lectura y la escritura. Le encanta relajarse con un libro entre las manos, y además de escribir textos para guiones, tiene una novela lista para ser publicada en los próximos meses. Llevará por título Mala persona.

5 Influencias. Le encanta el mundo de las series, y de hecho alguna tuvo cierto influjo sobre él. Cuando vio Periodistas tuvo la tentación de emular a Coronado y apuntarse a Ciencias de la Información, pero le pudo su pasión por la interpretación.

6 Asumiendo riesgos. Confiesa que es un poco kamikaze y que le gusta arriesgar. No desea arrepentirse cuando tenga 80 años (la cifra la pone él) de no haber hecho algunas cosas. No le importa equivocarse si cree firmemente en los proyectos que acomete.

7 Humor y amor. Es la ecuación perfecta para que funcione cualquier relación, o al menos eso es lo que opina Lander. No concibe que no haya risas en una pareja y que la complicidad brille por su ausencia. Recomienda esta combinación para cualquier situación.

8 Uno de los personajes de su vida. Jokin es uno de sus papeles que guarda en su memoria como un tesoro. Fue su personaje en Patria, serie para él muy importante, y no solo por la repercusión mediática y de público, sino también por el ambiente de rodaje.

9 Prioridades de vida. Le gusta controlar sus trabajos y por ello se escribe sus guiones en muchas ocasiones. Valora notablemente la amistad y le gusta reunirse con su cuadrilla siempre que las circunstancias lo permitan.

10 Jugando con el Athletic. De jovencito estuvo muy ligado a las categorías infantiles y de cadetes del Athletic. Dice que jugaba bien al fútbol, pero que nunca tuvo en mente dedicarse a este deporte de forma profesional. Fueron solo cuatro años, pero los disfrutó.