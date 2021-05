Una perra policía detecta droga entre el público de 'La Resistencia'

'La Resistencia' tuvo este lunes un invitado muy especial. Orca, una perra policía que detecta droga, hizo sudar a más de uno de los presentes en el programa que presenta David Broncano en Movistar+.



El animal, de la raza pastor belga, hizo acto de presencia en el teatro donde se emite el espacio y se puso a hacer su trabajo para demostrar su capacidad para descubrir droga en los sitios más recónditos.



"¿Alguien se quiere ir...? En serio, no pasa nada. ", decía medio en broma medio en serio Jorge Ponce, uno de los colaboradores habituales de broncano. "Si pilla a alguien, os prometo que le pixelamos la cara. Si alguien lleva alguna droga le pixelamos la cara", decía Ponce. "De verdad, si alguien tiene algo, no va a salir en la televisión. Veo a gente sudando", continuaba bromeando.







Orca comenzó a pasearse entre el público junto a su adiestrador en busca de droga. "Parece que hay algo, de hecho está haciendo la marcación", señaló el adiestrador.



La perra marcaba un asiento donde se encontraba una mujer que aseguró que no portaba ninguna sustancia ilegal. Tras levantarse de la butaca, Orca comenzó a examinar el sitio y la mujer solo atinaba a decir: "Yo no tengo nada...". "Olía aquí, en el asiento, a ver quién se ha sentado aquí antes", trataba de justificar.



Tras el mal trago que pasó la señora se destapó todo el asunto. Y es que el programa había escondido marihuana en ese asiento para demostrar la eficacia de estos perros. "¡¡Habíamos escondido porros!!", gritó Ponce y mostrando una bolsita con 'maría'.





Esa alegría de encontrarlos en un hueco del sofá pic.twitter.com/rDw4VnOG2R — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 10, 2021

Para compensar tan incómodo momento, la espectadora recibió un ejemplar del nuevo libro del escritor malagueño, el invitado de ese día a 'La Resistencia'.