Carlos Sobera: "No siempre he tenido éxito"

-Dicen que Carlos Sobera siempre suena a un éxito televisivo.

Dicen muchas cosas, pero no siempre he tenido éxito con los programas y algunos no han ido a ninguna parte. Aun así, no me puedo quejar, porque también he hecho trabajos que han destacado por sus resultados.

-Se le ha resistido...

Sin ir más lejos 'El precio justo'. No ha terminado de despegar. 'Pasapalabra' es un gran rival y una dura competencia.

-¿Es de los que tiran la toalla cuando las cosas se ponen difíciles?

Cualquiera que me conozca a fondo sabe que no es mi estilo. Lucho cuando algo no funciona y trato de mejorarlo, pero siempre no se puede.

-Antes era el hombre concurso, ¿y ahora?

Ja, ja, ja... Lo que el espectador quiera. Estar en Mediaset me da posibilidades variadas. He hecho concursos, he hecho reality, dating... He hecho casi de todo y estoy encantado.

-¿No se niega a nada?

Siempre que trabajas en esto tienes un compromiso de cadena, y hasta el momento no me han propuesto nada que vaya contra mis principios. Los programas que hago están dentro de una línea que acepto.

-¿Cómo asume las críticas que surgen en alguno de sus programas?

Me alejo de las controversias, que muchas veces responden a intereses concretos y no tienen nada que ver con el formato que presento. Y hay más: un profesional no puede vivir eternamente pensando en el qué dirán.

-¿Y el Sobera actor?

Estaré con 'Asesinos todos' moviéndome de teatro en teatro.