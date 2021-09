Madonna, sin complejos en 'Madame X'

La icónica Madonna ha eleegido la bulliciosa y caótica Times Square de Nueva York para presentar su última dosis de arte, un esperado documental que gira en torno a los alabados conciertos que ofreció en Lisboa a principios de 2020 durante el tour de su último disco, Madame X, y en el que también se cuelan imágenes de vivencias íntimas.



La "reina del pop", dedicada al mundo de la música durante más de cuatro décadas, pisó la alfombra roja del lujoso hotel Edition de Nueva York, ciudad en la que nació su vertiginosa carrera, acompañada por su hijo, David Banda, y vestida, cómo no, con unos tacones de vértigo y unas medias negras de rejilla.



Un corsé negro de profundo escote, unas gafas de sol blancas y una brillante corona completaban un original look con el que Madonna volvió a dejar claro que su joven espíritu permanece intacto.



Su llegada al lugar del encuentro fue celebrada con gritos y aplausos de los cientos de seguidores que esperaban a las puertas del hotel, bajo una intensa lluvia, para poder ver a su ídolo durante apenas diez segundos.



Unos fans incondicionales que podrán ver a partir del 8 de octubre y en la plataforma digital Paramount + el documental, que capta los conciertos intensamente creativos de Madame X que la cantante ofreció, específicamente los del Coliseo de la capital portuguesa, un espacio de eventos alejado de los grandes estadios y que tiene una capacidad máxima de 4.000 personas.



Su objetivo con este tour, al más puro estilo Madonna, era el de remover conciencias, tratar de evitar que las personas se refugien en su zona de confort, e incluso incomodar. "Mi mantra para el show es la frase del gran James Baldwin, que es que los artistas están aquí para perturbar la paz", explicó Madonna a Efe sobre la alfombra roja.



"Creo en eso en cuerpo y alma y lo he creído toda mi carrera, así que para mí ese es el mensaje más importante del documental", agregó.





Para deleite de los seguidores de la responsable de Like a Prayer, el documental muestra a laen algunos de sus, como cuando tuvo que enfrentarse a lesiones de cadera y de rodilla que forzaron la cancelación de varios de sus conciertos en EE.UU., el Reino Unido y Portugal.Su hijo, David Banda, describió la cinta en una entrevista con Efe como, apuntaló.No es casualidad que Madonna escogiera para este documental reflejar sus conciertos de Lisboa, puesto que fue esta ciudad la que inspiró el álbum Madame X, su decimocuarto disco de estudio y que fue lanzado en junio de 2019, después de haberse asentado en la ciudad lusa en 2017.Ganadora dey convertida en una leyenda de la música, Madonna ya presentó, por sorpresa, un aperitivo del esperado documental en los premios, que tuvieron lugar hace menos de dos semanas en Brooklyn.Los espectáculos de la gira de Madame X reunían 48 actuaciones de Madonna y distintos artistas, entre ellos la hija de la cantante Lourdes León, además de músicos y bailarines de todo el mundo y la Orquesta Batukadeiras, formada íntegramente por mujeres.No es el primer documental que la reina del Pop saca "sin complejos". En 1991, se estrenó Truth or Dare, un documental conocido como En la cama con Madonna, que se proyectó en el Festival de Cannes. Sin embargo, poco después Madonna y la productora fueron demandados por los bailarines de la gira, después de que esta se negara a eliminar una escena comprometedora. Llegó a estrenarse en más de 600 cines, y se convirtió en el documental más taquillero de la época. En él, había de todo: besos a la figura de un santo negro, cruces ardientes del KKK, alusiones sexuales y el frustrado intento de seducción a Antonio Banderas.