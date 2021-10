Una tímida Cristina Pedroche no saludó a Ibai Llanos en el AVE a Barcelona por vergüenza

Tras embutirse en los más atrevidos diseños para dar las campanadas en Nochevieja, tras mostrar con naturalidad y sin complejos sus más que variadas actividades públicas y privadas, Cristina Pedroche, colaboradora del programa de La Sexta Zapeando, confesó recientemente un ataque de timidez impensable para la mayoría de los que la siguen.

En un viaje que realizaba junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, a Barcelona, coincidió en el AVE con el streamer Ibai Llanos. Admiradora del bilbáino y al que no conoce personalmente, propuso a su marido acercarse a saludar, pero al final le dió apuro y se quedo en su asiento. "El otro día me lo encontré en el AVE y no le saludé por vergüenza", narró a sus compañeros de mesa en el programa Zapeando. Como si fuera una grupie adolescente tímida más.

"Estaba con Dabiz y le dije: 'Vamos a decirle algo'. Un hola aunque sea...", pero me dio vergüenza, no le quería molestar. Pero me hubiera gustado saludarle", continuó contando Pedroche y mostrando una actitud poco esperada de esta también popular mujer.

Quizá sepa ella de primera mano lo que es ser saludada por los fans y seguidores y lo valiosos que son los momentos de tranquilidad de la vida común. Recibir el cariño de los fans cargar las pilas, pero no siempre es el momento adecuado.