Risas en el programa deportivo 'El Partidazo' por el pastel que su director Juanma Castaño hizo en 'Masterchef'

Las artes culinarias de Juanma Castaño van mejorando mucho a medida que su paso por Masterchef celebrity se alarga, pero el postre que realizó en la última entrega se le está atragantando. A él y a todos los demás.

Si desde que lo presentó ante los jueces del concurso ya empezó a correr por las redes cómo nuevo trending topic culinario, el martes fueron sus colaboradores del programa deportivo El Partidazo que presenta los que se cebaron con él. En honor a ellos hay que señalar que lo hicieron con el jefe delante y a micrófono abierto, dando la cara.

Así, cuando el tema salió a colación. Castaño aprovechó para dar una explicacioón más elaborada que la que pudo dar a Samantha Vallejo Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Insistió en la idea de que "tú haces la tarta con los mismos ingredientes. Al final, si la tarta se cae, sigue sabiendo igual que si está tiesa para arriba". Hay que recordar que el chef Pepe Rodríguez definió su elaboración como "el plato más feo del programa desde el León come gamba".



A saco

El periodista asturiano creía contar con el factor campo, con la ventaja de jugar en casa, pero una tertulia deportiva no es un debate académico. Isaac Fouto directamente se lo negó. "Hombre, si se derrite y no está tiesa no te sabe igual", afirmó sin ambages.

Y no fue todo lo que dijo, se explayó a gusto. Fouto continuó con que "las tartas y los postres es lo más fácil de todo", le dijo. Algo que desató las carcajadas del resto de los contertulios, aunque esta vez por la fanfarronada de Fouto. Pese a ello Castaño se picó y se rascó contestando que "crees que sabes de todo y tienes un problema". "En Masterchef nos lo dicen el primer día: 'La mayor dificultad del programa, con mucha diferencia, es la repostería", concluyó.

Pero Fouto se vino arriba. "Lo más complicado es hacer un plato de lentejas. Pero un postre, que te lo van indicando paso por paso, por favor...", pontificó. En pleno subidón se comprometió a hacer la tarta en la que Castaño había fallado. Eso, sí, "con Thermomix". La vacilada le valió un "tu eres tonto" de Castaño.

Firme en su decisión, el polemista extremeño prometió hacer el plato en el programa. "Tráeme los ingredientes y la receta y yo la hago aquí. A mí no se me va a caer", aseguró.

Habrá que esperar y ver.