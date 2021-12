Alba Carrillo carga contra Canales Rivera: "¿De verdad esto es necesario?"

La relación entre Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera parece que ha durado muy poco, si es que se le puede llamar relación. Su historia la destapó el miércoles pasado la revista Semana, que afirmaba que estuvieron comiendo juntos, se besaron por la calle y pasaron la noche en un hotel. Parecía que iba a ser la pareja sorpresa del año, pero todo hace indicar que ha tocado a su fin.

Al menos por los mensajes que se lanzado ambos este lunes. La cosa viene del jueves por la noche en la final de Secret Story, cuando Jorge Javier Vázquez acusó de mentirosa a Lucía Pariente, la madre de Carrillo, y se enzarzaron en una fuerte discusión que acabó con Pariente expulsada de plató. Antes de su marcha, la concursante del reality pidió al extorero que corroborara que Cristina Porta había hecho trampas utilizando un boli, pero Canales Rivera, también participante en el programa, optó por no mojarse demasiado.

Que Canales no defendiera a su madre indignó profundamente a Alba Carrillo. "Sin palabras", escribió en las redes sociales. Y, según ha indicado este lunes el extorero, desde entonces sólo ha hablado una vez con ella, y por WhatsApp. "Lo que sucedió el jueves por la noche me ha llevado a alejarme mucho de Alba y de Lucía", ha asegurado.

Pero lo que ha evidenciado que la relación está rota han sido las palabras de Canales hacia ella, al afirmar en Sálvame: "No estoy afectado para nada". Unas declaraciones que han enfadado de nuevo a Alba Carrillo, que ha respondido subiendo en sus stories de Instagram una captura con esas palabras y con el siguiente texto: "¿De verdad esto es necesario?", y citando al propio Canales para asegurarse que lo leía.

Captura de la 'story' que subió Alba Carrillo y que borró horas después.

El extorero ha añadido que es "un hombre soltero" y que no tiene que "dar ninguna explicación". "Lo que siento hacia ella es respeto, pero no voy a hablar de sentimientos porque no ha sucedido absolutamente nada para hablar de sentimientos. Los sentimientos los tengo con mi madre, mis hijos o mis amigos íntimos".

Ya por la noche, Alba Carrillo ha decidido borrar la historia en la que pedía explicaciones a Canales Rivera, quién sabe por qué razón.