Cristina Pedroche revela el emotivo mensaje que recibió de Ramón García por su trabajo en las Campanadas

Cristina Pedroche sigue con resaca emocional tras presentar un año más las Campanadas junto a Alberto Chicote, y a medida que van pasando los días, poco a poco, vamos conociendo nuevos detalles y anécdotas de lo que ocurrió durante la última noche del año.



Este lunes, la de Vallecas volvía a su puesto de trabajo como colaboradora de 'Zapeando' y lo hacía desvelando el misterio sobre lo que realmente había pasado con su pelo, y también revelando qué conocido compañero la había felicitado por su trabajo al frente de las Campanadas en Antena 3.





El tajante mensaje de Cristina Pedroche a sus haters: "Si les viene bien soltar veneno que lo suelten, pero solo contra mí" https://t.co/ozrs07jotW — zapeando (@zapeandola6) January 3, 2022

UN BONITO DETALLE

Lo que no se vio de las Campanadas: este es el chiste que Cristina Pedroche no contó en directo https://t.co/ZqLMAOSUE9 — zapeando (@zapeandola6) January 3, 2022

¿QUÉ OCURRIÓ CON SU MELENA?

Cristina Pedroche desvela el motivo real de por qué apareció sin pelo en las Campanadas https://t.co/zSXVyI1FJ9 — zapeando (@zapeandola6) January 3, 2022

Cristina Pedroche ha vuelto a tomarse las uvas en directo por octava vez, pero esta ocasión no ha sido como las anteriores, sino mucho más especial.Además de lucir un estilismo muy diferente al que nos tiene acostumbrados durante la última noche del año, con la entrada en 2022,la cadena reina de la Nochevieja,Pero no solo eso, además la madrileña tambiénun presentador televisivo que ella considera comoen el que le daba la enhorabuena por su trabajo al frente de la retransmisión de Fin de Año: "Yo no tenía su número de teléfono, pero" explicaba este lunes la colaboradora desde el plató de 'Zapeando', y ha seguido contando por qué este mensaje significa tanto para ella: ". Podría no haberme escrito, porque nunca hemos coincidido ni hemos trabajado juntos" mostraba su agradecimiento la periodista, y destacaba lo mucho que apreció el detalle del presentador: "reconocía la mujer del chef Dabiz Muñoz.La vallecana tambiénha contado el papel que jugó Ramontxu en su decisión de ponerse abrigos o capas encima de los vestidos que elige para dar las Campanadas desde la Puerta del Sol cada 31 de diciembre. Pedroche confesó quecontaba sobre su recuerdo infantil.El mensaje de Ramón García no ha sido el único punto del queha hablado durante su vuelta a 'Zapeando', tambiénLa televisiva creó una gran expectación entre el público días antes de las Campanadas con varias insinuaciones sobre un supuesto corte de pelo radical, llegando a casi confirmar que iba a raparse.Finalmente, el 31 de diciembre apareció en el mítico balcón yal cero, pero, dejando claro que todo había sido un efecto creado con maquillaje y postizos, como en las películas, y que sigue conservando su característico pelo moreno. Sin embargo,: "Cuando me enseñó el diseño, J" comenzó a exponer Pedroche. "Me dijo que iba con el casco y que" contó sobre la razón por la que finalmente decidió apostar por un efecto totalmente rapado.