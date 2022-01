Pablo Alborán habla de la crisis creativa que atraviesa en 'Planeta Calleja'

Este lunes, 10 de enero, el programa de viajes y entrevistas de Jesús Calleja, 'Planeta Calleja', estrenaba nueva temporada y lo hacía con uno de los cantantes más admirados del mundo de la música, Pablo Alborán.



El aventurero y el intérprete de 'Tu refugio' ponían rumbo a Uganda para iniciar un periplo lleno de animales, música y naturaleza, en el que también hubo tiempo para profundas confesiones.







CRISIS CREATIVAS



LA MÚSICA ENCUENTRA REFUGIO EN LA MÚSICA

NO ES SU PRIMERA CRISIS

Pablo Alborán siempre ha sido una de esas personas que no pueden esconder su parte más sensible, y no tiene problema en compartirla con los demás., durante el programa, u, una de ellas, la estaba pasando justo cuando se grabó el episodio, aunqueTras su confesión más personal, Agracias a un grupo musical que conoció en el lago Victoria., sin proponérselo,. Pablo explicaba así durante su participación en 'Planeta Calleja' lo que supuso su actuación para él: "Esto es muy emocionante, muy necesario para mí y para lo que estamos viviendo hoy en día.debido al ritmo en el que uno se mete", compartía emocionado.Esta crisis creativa no es la primera por la que ha tenido que pasar el intérprete. Pporque se había dado cuenta de que estaba dejando de disfrutar de los conciertos, de las promociones y, en definitiva, de su pasión por la música.Sobre esta época también habló con Calleja y recordó queSin embargo,, y reconoció que a diferencia de entonces, ahora no podía parar:, confesaba Pablo, dejando claro lo feliz que lo ha hecho su experiencia en Uganda