Juanma Castaño en 'El Hormiguero': Ibai Llanos, Messi, Verónica Forqué y 'MasterChef Celebrity'

Juanma Castaño lleva más de 25 años de carrera y, actualmente, es el director y conductor del programa 'El Partidazo' en COPE, de 'El Partidazo de Movistar +' y presenta la tertulia 'Tiempo de juego' los domingos, también en COPE.



El periodista deportivo no se dejó ningún tema en el tintero, y tras hablar con el presentador acerca de las entrevistas que le hubiera gustado hacer y de la mala experiencia de Motos con Mourinho, no tuvo problema en aclarar otros asuntos en los que se había visto envuelto, como su polémica con el 'streamer' vasco, Ibai Llanos, o las razones de la marcha de Verónica Forqué de su edición de 'MasterChef'.





IBAI LLANOS Y MESSI

SU PASO POR 'MASTERCHEF CELEBRITY' Y EL RECUERDO DE VERÓNICA FORQUÉ

Juanma Castaño no perdió la oportunidad de hablar sobre su polémica con Ibai Llanos y Messi y explicó el motivo de su enfado:Juanma contó que le hubiera gustado preguntarle al futbolista si hubiera estado dispuesto a jugar gratis en el Barça, algo que él cree que el argentino hubiera aceptado, aunque esa oferta nunca estuvo sobre la mesa:Sin embargo,y considera que, aseguraba.no solo ha hablado de fútbol durante su paso por 'El Hormiguero', tambiénEl asturianoy ha contado que ni se había imaginado convertirse en finalista:", era de los peores concursantes de la edición, con diferencia", reconocía el periodista.Además,, decía y confesaba que "empecé a cocinar rico y me planté en la final. Pero sí que es verdad que tuve varios platos de expulsión que avergonzarían a la gastronomía española".y aclaró su relación:El ex concursante también: ". No se marchó porque estuviera deprimida. Lo que sí pido es el".