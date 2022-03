La pillada a Emma García que desvela lo que piensa de Gloria Camila y Rocío Flores

Emma García siempre se ha caracterizado por su tono conciliador, medido y neutro. La presentadora siempre suele mantener la imparcialidad y la objetividad durante sus intervenciones y entrevistas, y en contadas ocasiones se atreve a dar consejos a sus compañeros y colaboradores.



Sin embargo, que intente mantenerse en un punto neutral, no quiere decir que no tenga, como todos los demás, su propia opinión de los asuntos que se tratan en los programas en los que está presente, y este fin de semana ha quedado clara cuál es su verdadera opinión sobre uno de ellos.



Un micrófono abierto ha jugado una mala pasada a la vasca y ha dejado al descubierto cuál es su verdadera opinión sobre dos de los nombres más comentados de Mediaset, Rocío Flores y Gloria Camila.





Buenos días sólo a Emma García



Llamando "niñatas" a Gloria Camila y Rocio Flores:



pic.twitter.com/tMdLvDW3w6 — telemagazine (@telemgzn) March 20, 2022

Emma García representando a España y reventando Trinkilandia

"NIÑATAS" JAJAJAJAJAAAA#VivaLaVida491 #APOYOROCIO19M pic.twitter.com/IqUxoncORr — TU ANSIEDAD (@soytuansiedad) March 19, 2022

. Un vídeo suyo en el quedebido a un descuido en, ha incendiado las redes sociales.. La relación de la colaboradora con su marido, Ortega Cano, lleva algunas semanas en el punto de mira y durante su charla con la conductora de 'Viva la vida' ambasde Mediaset.Durante el vídeo el micrófono de la periodista debería haber estado cerrado, sin embargo, no fue así y jde las imágenes.Al parecer, la vasca no se dio cuenta de que había sido pillada y siguió la entrevista con normalidad, peroAun así, aunque no de manera tan clara,: "Son situaciones que sinceramente espero que no hayas vivido.", le decía a la mujer de Ortega Cano en un momento de la entrevista.La presentadora del espacio de los fines de semana de Telecincoy hace ya tiempo que intenta darle buenos consejos y también ayudarla en todo lo que puede.y la periodista nunca ha ocultado lo que piensa de toda la polémica que se ha formado en torno al tema, aunque, en esta ocasión,