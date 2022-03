Iker Jiménez hace una interesante reflexión sobre 'la trampa de la audiencia'

Iker Jiménez suele terminar cada entrega de su programa haciendo una reflexión sobre algún tema en particular, en el caso de esta semana, el presentador quiso hablar sobre 'la trampa de la audiencia', es decir, elegir entre apostar por los temas que siempre han funcionado entre el público o innovar y ofrecer contenidos diferentes.



"Programas fáciles o difíciles, ahí está el dilema", resumía Jiménez durante su reflexión.





LA TRAMPA DE LA AUDIENCIA

Iker Jiménez quiso explicar el tema que quería tratar de una forma fácil y práctica, para que todo el mundo entendiera a lo que se refería, por lo que consideró que la mejor manera de hacerlo era mediante una anécdota.en su programa que obtuvo un gran éxito, por lo que, algo para lo que el vasco tuvo clara su respuesta.. Harás, en los números que tenías antes. Tú, lo habrás hecho solo por audiencia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo", aconsejó a su amigo.Además, también: "Que no me escuchen los directivos de esta cadena o de cualquiera. Si ven esos números pueden pensar que soy tonto por no seguir con eso.de hacer lo fácil y estirarlo, o apostar por otras cosas más complicadas o arriesgadas. Programas fáciles o difíciles, ahí está el dilema", aseguraba el televisivo.Antes de concluir su reflexión, también dejó claro que, lejos de lo que piensan muchos otros rostros de la televisión, él sabe bien que la audiencia no se deja engañar fácilmente.. Se dan cuenta de que están estirando el chicle y hay una cosa que se rompe", comentaba el comunicador antes de añadir que ". Siempre hay que estar explorando, investigando, sorprendiendo, mirando nuevas fronteras. Es más fácil hablar solo de cosas de miedo y espiritismo, que son muy lícitas y se pueden abordar y salpimentar, pero, como te dediques solo a eso,", aseguró.Iker Jiménez concluyó su poderosa reflexión, destacando que "cuántos he visto yo, que por una audiencia concreta tiran por ahí (por lo fácil). Ellos mismos ya no hacen lo que hacen con el sentido real con el que lo hacían en un principio, lo siguen haciendo solo para retener a la audiencia.. Hay caminos y atajos, y otros recorridos más pedregosos, y creo que ustedes detectan ese esfuerzo que otros hacen por entretenerles y por eso disfrutan más de los caminos pedregosos", subrayó.