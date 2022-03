Vicente Vallés en 'El Hormiguero': "Putin no está loco, es muy peligroso"

Vicente Vallés, presentador de los informativos de Antena 3, visitó este martes el plató de 'El Hormiguero' para hablar sobre su nuevo libro, 'Operación Kazán', que está a la venta desde este miércoles, 23 de marzo.





'OPERACIÓN KAZÁN'

PUTIN, ZELENSKI Y LA GUERRA DE UCRANIA

POLÍTICA Y COVID

'Operación Kazán' es, y en ella, el periodistaque hace viajar al lector por gran parte del siglo XX, llegando hasta la actualidad."El libro, sobre todo,", explicó Vallés durante su visita al programa y aclaró que, aunque parezca que el libro pueda estar basado en lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, en realidad ", pero la novela va de espías.".Al margen de su libro,y dio su opinión sobreEl presentador de informativos afirmó sobre el presidente de Rusia que"cuando alguien le cae mal a Putin, desaparece.", y señaló que ", si quería una operación relámpago o una guerra más larga. Si podemos suponer que lo que está pasando no le va muy bien".Además, el periodista también explicó que cree que "y necesitaría todo el ejército ruso", y aseguró que "en el futuro, no le va a salir gratis. Los dos países, durante muchos años, pertenecieron a la Unión Soviética y", admitió el madrileño.Pablo Motos también quiso preguntar a su invitado por, y concretamente por su presidente,, para el que, al contrario que para Putin, Vicente Vallés solo tuvo buenas palabras y no dudó en elogiar el papel que está desempeñando en los días más oscuros de su país.", señalaba el periodista sobre el gran papel que está desempeñando el presidente tanto en Ucrania como a nivel internacional.Para cerrar el tema, el conductor de 'El Hormiguero' preguntó por uno de los detalles que más le intrigaban de la labor de los informativos en este tema: "", decía muy interesado, mientras Vallés explicaba que no es nada fácil, aunque "", explicaba el invitado.Dejando a un lado los asuntos internacionales,, Pedro Sánchez.", comentaba el periodista, que tampoco tuvo problema en dar a su opinión sobre una posibley considera que "".Para terminar, el invitado no quiso irse del programa sin tocar el tema de la pandemia: "Estamos ya, como se dijo, 'gripalizando' la Covid, la mala noticia es que estamos con una incidencia de más de 400, la buena es que tenemos la más baja de Europa", concluyó el conductor de informativos.