Will Smith se disculpa por la bofetada al presentador Chris Rock

El actor Will Smith se ha disculpado públicamente por la agresión en directo durante la 94.ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en la que abofeteó en directo al presentador Chris Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre su mujer, que sufre de alopecia.



"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche durante los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Los chistes a mis expensas son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional", ha dicho.





DISCULPAS PARA LA ACADEMIA DEL CINE

Smith se ha disculpado públicamente con el presentador Chris Rock y ha señalado en su perfil oficial de Instagram que este acto. "Me siento avergonzado y mis acciones no han sido representativas del hombre que quiero ser", ha agregado.De esta manera, ha matizado las palabras que pronunció durante su discurso, en el que dijo que "el amor te hace hacer cosas muy locas". "No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", ha indicado Smith.El actor también ha dirigido sus disculpas a la, a los productores del evento, así como a todos los asistentes y los que vieron el evento. "Quiero disculparme con la familia Williams y la familia Richard", ha dicho.Horas antes del mensaje de Smith en redes sociales, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha informado en un comunicado sobre lacontra el intérprete en la que estudiará futuras acciones."La Academia condena las acciones de Smith en el show de anoche", reza el comunicado de la organización publicado por 'Los Angeles Times'. "Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", matiza.