El rifirrafe en redes entre Iñaki López y María Jamardo por el bombardeo de Gernika

Tras la intervención, este martes, de Volodímir Zelenski en el Congreso de los Diputados, más allá de sus peticiones sobre armamento y nuevas sanciones a Rusia, el tema más comentado ha sido la mención que el presidente ucraniano ha hecho al bombardeo de Gernika, uno de los sucesos más conocidos de la Guerra Civil, en el que fueron masacrados cientos de civiles y que el mandatario ha comparado con la situación que actualmente está sufriendo su país en ciudades como Mariúpol.



La comparación entre ambas situaciones fue recibido como un guiño acertado para apelar a la parte más emocional de políticos y población por la gran mayoría de la sociedad, sin embargo, también hay a quién parece haberle sentado mal la mención del presidente de Ucrania.



Este es el caso de la periodista, María Jamardo, cuya intervención ayer en el programa de Telecinco, 'Ya son las ocho', ha dejado mucho que desear y sus palabras ya inundan las redes sociales, que no tardaron en estallar contra ella al escuchar sus inexplicables palabras sobre Gernika.





Los aviones alemanes e italianos ametrallaron a los civiles que huían del bombardeo a los bosques cercanos. Mujeres y niños en su mayoría. Pero según María Jamardo, algo habrían hecho para ser objetivo de la Legión Cóndor. https://t.co/T74nbjgmL2 — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 6, 2022

MARÍA JSE ENZARZA EN REDES CON IÑAKI LÓPEZ

Lo que es alucinante es que un "compañero" se preste a la lapidación en redes, con insultos y amenazas que serán denunciados, de otra sin ni siquiera hacerse eco del corte completo. Lecciones de moral y de periodismo tú a mí, ni una. https://t.co/pvy7zBTM92 — María Jamardo (@MariaJamardoC) April 6, 2022

Se ha equivocado. Puede usted informarse y rectificar y seré el primero en aplaudirle, o seguir enterrándose en excusas. En su mano queda.

Reflexione, si le apetece. — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 6, 2022

y lo que ocurrió enhace 85 años, y pronunció unas polémicas palabras por las que aún no ha pedido disculpas.del presidente ucraniano al famoso bombardeo de la Guerra civil y afirmó que "", antes de añadir la frase más demoledora y la más criticada en redes, dónde muchos aún son incapaces de creer que fuera capaz de pronunciarla.".y son numerosos los internautas que tildan a la periodista de "", "" o simplementesobre un hecho en el queAhora,y ha escrito en Twitter su punto de vista.El presentadoren el que cita la frase dicha por Jamardo y señala también a 'Ya es mediodía' por no parar los pies a la periodista.""Ni el que bombardeaba era tan malo, ni los bombardeados eran tan buenos".", escribe, a lo que Iñaki López añade que ". Pero según María Jamardo, algo habrían hecho para ser objetivo de la Legión Cóndor".Más tarde, en otro tweet, I. Es alucinante", unas palabras a las quecomenzando así un cruce de mensajes entre ambos, ya que lejos de pedir disculpas por sus declaraciones, parece que la periodista se mantiene en su discurso.Jamardo respondió al mensaje de Iñaki arremetiendo contra él y asegurando que "", y desde entonces se han enzarzado en un cruce de acusaciones que por el momento parece que no ha terminado.