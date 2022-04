"Me estás molestando": la respuesta de Laura Pausini a lo que le dice Pablo Motos

Laura Pausini es una de esas invitadas a las que todo presentador quiere entrevistar: es una gran artista, se moja en muchos temas, derrocha simpatía, muestra complicidad con el equipo, tiene sentido del humor y además habla un perfecto español. Se ha convertido, con permiso de Will Smith, en una de las clásicas de El Hormiguero y este jueves visitó también el programa de Antena 3.



Lo hizo para presentar Laura Pausini: un placer conocerte, un documental de Amazon Prime en el que se hace un repaso a su vida y a su familia y se plantea qué habría sido de ella si no hubiera ganado el Festival de San Remo en 1993, que le permitió dedicarse a la música y convertirse en una estrella.



En un momento del programa, se vio en la plantalla un fragmento del documental en el que la italiana estaba modelando una vasija de barro, y Pablo Motos le soltó: "¿Pero tú sabes hacer esto?" Y ella se hizo la enfadada. "Mira, Pablo, me estás molestando con esta pregunta, porque entonces tú no sabes sobre mi pasado, no has estudiado sobre mí. Yo soy maestra de cerámica y restauración, he estudiado cinco años en el Liceo Artístico de Faenza", anunció Pausini, que además quiso lanzar una reflexión.



"Cuando alguien le pregunta a alguien "¿sabes hacer eso?", la respuesta debe ser siempre sí. Con este documental quiero mostrar que después de 29 años de carrera he aprendido algunas cosas de las personas que no son conocidas y que piensan que sólo se puede hacer una cosa buena en la vida. Cuando nacemos nacemos capaces de ser muchas cosas. Mientras crecemos nos damos cuenta del sector que nos gusta más, en mi caso el arte en general, no sólo la música", afirmó la cantante italiana, que desveló su interés hacia casi cualquier disciplina artística. "Todo eso yo quería aprenderlo, por eso sé hacer muchas cosas artísticas: pintar, escultura, alfarería, maquillar, fotografía y obviamente cantar, que era la primera".





Y también revelócuando aún no se dedicaba profesionalmente a la música. "Cuando era adolescente tenía muchos planes que llamaba planes B pero que en realidad eran planes A, porque mi sueño verdadero en la vida erapero en mi región no veía a mujeres dedicarse a ello, con lo que era un reto casi inalcanzable. Por eso tenía otras cosas que me gustaba hacer".